Orozco, Camela, M Clan, Chambao y Rosendo, en el IslaGo de Isla Cristina

Huelva, 8 jun (EFE).- Antonio Orozco, Camela, M Clan, Chambao o Rosendo componen actuarán en el festival IslaGo, que se celebrará en la localidad onubense de Isla Cristina.

Según ha informado la organización en un comunicado, la cita se amplía a tres días, añadiendo una fiesta de bienvenida el 27 de julio con os grupos Camela, OBK, DeMarco y DJ Coke Serrano.

En el festival, que se prologará hasta el 29 de julio, participarán once formaciones y artistas de la talla de Antonio Orozco, Medina Azahara, M Clan, Capitán Cobarde, No me pises que llevo Chanclas, Dúo Dinámico, Rosendo, Chambao, Celtas Cortos, el Kanka y Astola.

La entrada para la fiesta de bienvenida estará incluida en el abono del festival.

El escenario de bandas emergentes, que estará situado en el anfiteatro del parque central, estará destinado a las actuaciones de artistas noveles como Daniel Mata.

En el "hall" de Islago el grupo teatral Pangea Artes Escénicas realizará una animación para todos los públicos basada en la película 'Grease'.

La organización también ha comunicado que el usuario de Islago obtendrá un 20 por ciento de descuento en el precio de la entrada del concierto de 'Estricnina', que tendrá lugar el 12 de agosto en la localidad de Lepe.