Junta destaca que TS le de la razón ante el Gobierno frente a sanción europea

Córdoba, 8 jun (EFE).- La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, ha dicho hoy que el Tribunal Supremo le ha dado "la razón" al Gobierno andaluz frente a las pretensiones del Gobierno central, que le exigía el pago de 63,7 millones de euros de sanción europea por las ayudas en zonas de pastos.

Ortiz ha asegurado en declaraciones a los periodistas en Córdoba, que la "suspensión cautelar" decretada por el Supremo en el contencioso abierto con el Gobierno central, supone en la práctica que le da "la razón" a la Junta de Andalucía.

A pesar de que tanto ella como la ministra de Agricultura y Pesca, Isabel García Tejerina, han asistido hoy al V Congreso Internacional de Alimentación Animal, la consejera andaluza ha señalado que no han tenido oportunidad de hablar de este asunto, aunque ha aseverado que "no tenía sentido" lo que pretendía el Gobierno, un pago de casi 64 millones que era "una espada de Damocles para el sector agrario".

"No estamos hablando solo de Andalucía, sino que había once comunidades autónomas en la misma tesitura", ha aclarado la titular andaluza de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, quien ha añadido que no tiene razón de ser "que el Gobierno de España quiera que sean las comunidades autónomas las que paguen esa sanción".

En este sentido, ha especificado que todas las comunidades han seguido "una legislación de carácter estatal" que es la "que ha llevado a esta situación", y es por eso por lo que el Tribunal Supremo "da la razón a Andalucía con esa suspensión cautelar".