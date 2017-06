Junta confirma plazo extraordinario de matriculación en centros diferenciados

Sevilla, 8 jun (EFE).- La Consejería de Educación cumplirá la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a la Junta a renovar los conciertos con los centros que segregan por sexos, para lo que ha abierto un plazo extraordinario de matriculación de los alumnos hasta el próximo 30 de junio.

La consejera de Educación, Adelaida de la Calle, ha confirmado hoy esta decisión durante la sesión parlamentaria de control al Gobierno, en la que ha respondido a sendas preguntas del PP y el PSOE sobre la educación diferenciada.

"Actuamos con responsabilidad, los alumnos de esos centros podrán matricularse con normalidad, pero rechazamos que se sostenga con fondos públicos una educación que discrimina en pleno siglo XXI", ha dicho la consejera.

Ha recalcado que acatar el dictamen del Tribunal Supremo no conlleva la "anulación de nuestros principios", y ha recordado que ha habido magistrados del citado tribunal que han emitido votos particulares al considerar que la sentencia es "prematura" y que se debía haber esperado a que se pronunciara el Tribunal Constitucional sobre el recurso interpuesto por la Junta.

"No se debe asumir un modelo que asume la desigualdad", ha insistido De la Calle, que ha agregado, no obstante, que la Junta "actuará, no obstante, con responsabilidad".

La diputada del PP Patricia del Pozo ha denunciado que la Junta está inmersa en "una batalla en la que compiten su ideología frente a la ley y a la libertad de los padres".

"No podemos aceptar el sectarismo que supone denegar el concierto a estos colegios que tienen el respaldo de los tribunales y, mucho menos, cuando eso les lleva a incumplir una ley orgánica sin que les cause el más mínimo rubor", ha señalado.

Ha asegurado que el Gobierno andaluz no tiene "credibilidad" tras haberse dictado hasta cuarenta sentencias en los últimos cuatro años que "dicen que la educación diferenciada no discrimina a nadie".

Según el PP, no se pueden retirar conciertos porque eso es "violar la ley", tras lo que ha advertido de que "cuando uno se convierte en extremista ideológico se ciega".

Por su parte, la parlamentaria del PSOE Adela Segura ha mostrado su desacuerdo con que existan "aulas segregadas con dinero público", lo que ha considerado un "retroceso incompatible con la sociedad actual".