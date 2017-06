Cs suspende de militancia a ediles de Huelva por incumplir sus directrices

Huelva, 7 jun (EFE).- Ciudadanos ha suspendido cautelarmente de militancia a los concejales de la formación en el Ayuntamiento de Huelva Ruperto Gallardo y Enrique Figueroa por posible incumplimiento de las directrices de los órganos del partido.

La decisión es consecuencia del expediente disciplinario abierto por el comité de régimen disciplinario de Ciudadanos (Cs) a ambos a mitad del pasado mes de mayo después de que el comité ejecutivo de la formación acordara el 24 de abril solicitar al grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Huelva el cambio en la portavocía, restituyendo en el cargo a María Martín, algo que no ha sido llevado a cabo por ninguno de los dos ediles.

En declaraciones a los periodistas antes del pleno de la Diputación, Ruperto Gallardo, también diputado -único- de la formación naranja en el organismo supraminicipal, se ha referido a dicha suspensión, precisando que se ha adoptado por "la inacción" ante el cambio en la portavocía.

Ha precisado que la misma "supone no poder participar en elecciones internas del partido, ni en comisiones ejecutivas ni tener ningún cargo orgánico", en tanto en cuanto no se resuelvan las alegaciones que ambos presentaron al expediente, aunque sí pueden seguir representando a Cs en las instituciones.

Ha incidido en que la medida del cambio en la portavocía "está recurrido y no deberíamos llevarlo a cabo hasta que no haya respuesta del partido", a lo que ha añadido que "no vale como respuesta el expediente disciplinario, es de ley que el cambio de portavoz se haga desde la autonomía municipal, el partido nos puede recomendar pero no nos puede obligar".

María Martín demandó el pasado mes de diciembre a sus dos compañeros de grupo y al Consistorio por cese ilegal en su cargo, una denuncia que ha sido admitida a trámite por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Huelva.

En su recurso consideraba que se habían vulnerado sus derechos debido al cese y cambio de la portavocía que ocupaba en el grupo municipal "tanto en la forma como en el fondo", una decisión que hasta el momento no ha sido aceptada por los dos ediles.