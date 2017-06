Juez investiga si las conclusiones de la UCO en el caso avales son "erróneas"

Sevilla, 7 jun (EFE).- La juez de instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha encargado un informe de las ayudas públicas que se investigan en el denominado "caso avales" para comprobar si las conclusiones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil son "erróneas", como ocurrió en los cursos de formación.

En un auto notificado hoy y al que ha tenido acceso Efe, la juez, que también instruye los ERE, explica que con el informe que ha pedido a la Intervención General de la Junta de Andalucía trata de investigar la "teoría o hipótesis" sostenida por la UCO en su atestado, que sirvió de origen al "caso avales".

En este caso, que abrió la anterior titular del juzgado, Mercedes Alaya, y están imputados cuatro ex altos cargos de la Junta de Andalucía, se investiga a 18 empresas que pudieron recibir, a la vez, ayudas en el caso de los ERE y subvenciones públicas a través de avales o préstamos destinados al salvamento o reestructuración.

Con el informe pedido, añade la juez, quiere "confirmar o descartar, en primer lugar, si existen las irregularidades denunciadas o, por el contrario, son sólo unas conclusiones que se obtienen de interpretaciones erróneas en la aplicación de normativas complejas, entrelazadas, que deben ser interpretadas de forma conjunta y no aisladamente".

La magistrada subraya que se deben analizar "aplicadas a una realidad económica y en un momento concreto", con un "estudio concreto de la situación de las empresas en el momento de la concreción y de la naturaleza de cada ayuda".

"No sería la primera vez que en la interpretación y aplicación de normativas administrativas se constata el error interpretativo y la insostenibilidad de las hipótesis formuladas" por la UCO, concluye la juez.

La magistrada se refiere, sin nombrarlo, a lo ocurrido en la pieza política de los cursos de formación, que archivó después de que se detuvieran a 16 responsables del Servicio Andaluz de Empleo.

En febrero pasado, la juez ya criticó las "teorías sobre conspiración y tramas delictivas" elaboradas en los cursos de formación, que abrió Alaya a partir de informes con "irregularidades administrativas" y tras una "hipótesis" de la UCO.

El informe técnico-jurídico que requiere en el caso avales, añade la juez, es "absolutamente necesario" para la investigación, y con ese documento se podrá descartar o determinar la existencia de las denunciadas irregularidades administrativas y si pudieron ser "el vehículo para la comisión de ilícitos penales, único posible objeto de investigación".

Para respaldar su petición del informe encargado, la juez se basa en un auto de la Audiencia de Sevilla que ordena delimitar la investigación para evitar el "efecto proscrito de 'inquisitio generalis'".

También usa los escritos de la Fiscalía Anticorrupción, en uno de los cuales se afirma que la pericial encargada "es imprescindible en un asunto de una envergadura y complejidad" como es el caso avales.

La magistrada insiste en que se debe determinar, en primer lugar, si se constata la vulneración de normativa alguna, y para ello considera que se debe analizar "ayuda por ayuda, temporalidad, situación de las empresas, normativa aplicable. Compleja tarea para lo que se necesita el auxilio justificado".

"No se trata solo de conocer la norma aplicable, sino de saber aplicar las diferentes normas conforme a la realidad de la entidad, económica y temporal, en relación con cada una de las ayudas percibidas por las diferentes empresas", señala la juez.

Las reflexiones de la magistrada se incluyen en un auto en el que rechaza los recursos de reforma planteados por el PP y el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, investigado en esta causa, contra el informe pedido a la Intervención por la juez.

La instructora encargó la prueba pericial para conocer si fue ilegal y produjo menoscabo en los fondos públicos lo ocurrido en la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) en 2009, cuando se concedieron avales o créditos por 71,2 millones cuando el límite eran 18 millones.

En este caso también están investigados -antes imputados-, el ex consejero Martín Soler; el ex director general de IDEA Jacinto Cañete; y el exdirector de Administración y Finanzas de la agencia IDEA y ex secretario general técnico de la Consejería de Empleo Juan Francisco Sánchez García.