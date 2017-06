Díaz a Maíllo: "Usted será quien apague la luz y entregue a IU"

Sevilla, 7 jun (EFE).- La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha dicho hoy al líder de IU Andalucía, Antonio Maíllo, que tendrá "el honor" de ser "el que apague la luz y cierre la puerta" para "entregar" su partido a Podemos, y le ha acusado de "llevar las pancartas de la derecha" y de favorecer la alternancia del PP.

En su comparecencia en el parlamento para debatir sobre la situación de Andalucía, tras el turno de Maíllo, Díaz ha lamentado que su intervención haya sido "histérica, cargada de rencor, con violencia y ofensiva", y ha ido más allá en su segundo turno, ya que ha criticado sus "tics machistas, frivolones y faltones".

Ha señalado que Maíllo "se siente heredero de esa tradición política que siempre ha buscado el asalto al PSOE" y le ha acusado de "mentir" en la Cámara y de querer "confundir" con las propuestas que hoy ha presentado en su comparecencia inicial.

Díaz entiende que el problema de Maíllo es que no puede explicar a los andaluces que se sienten de izquierdas por qué disolvió un gobierno y lo puso "en jaque" para "garantizar" un escaño "a su jefe de filas" en el Congreso, en referencia a la ruptura del pacto de gobierno de la pasada legislatura entre el PSOE e IU.

Ha asegurado que va a tener "la mano tendida" a pesar del "insulto, de la arrogancia y la petulancia" que cree que ha tenido el líder de IU en su intervención.

Ha afeado a Maíllo su "arrogancia" y le ha dicho que "se equivoca" si cree que le ofende cuando le compara con una empleada de un centro comercial, con una fontanera o llamándole "moza".

Por su parte, Maíllo ha acusado a Díaz de intentar "meter los dedos" en IU y ha cuestionado cómo puede hablar de una tradición de "sorpasso" al PSOE "con Rosa Aguilar de consejera, que se acostó alcaldesa de IU y se levantó del PSOE".

"La militancia de IU tiene a dos personas que no traga, Rajoy y usted, cada vez que me insulta me fortalece. Si quiere que siga liderando mi organización, que va a estar mucho tiempo, siga así porque le agradeceré los favores prestados", ha añadido.

Ha hecho referencia a unas palabras de Díaz, que aludió a "Barrio Sésamo" para hablar de los datos del paro, para ironizar con que él prefería a "Epi y Blas": "Yo veía a los dos y decía 'yo quiero ser como ellos', que se acostaban juntos".

Maíllo se ha referido también a la polémica por la propuesta del ex líder de IU Diego Valderas como comisionado de Memoria Histórica y ha afeado a Díaz que intentara meterle "en una trampa" y que "utilice" esa ley "para meter los dedos".

"Le ha salido el tiro por la culata, no se puede ser así, hay que ser buena", le ha dicho a Díaz.

La presidenta andaluza, en su segundo turno, le ha respondido que ahora se hace "el ofendido" para "tapar su fracaso", ya que ha opinado que Maíllo ha convertido a IU en el "aperitivo" de Podemos.

Asimismo, ha criticado que haya tenido que "recurrir" a Rosa Aguilar, consejera de Cultura, y ha opinado que después de escucharle hoy imagina que no se arrepentirá de no haber querido compartir con él partido político en Andalucía.