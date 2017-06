Empresarios reclaman a Turismo una reducción fiscal en hoteles en invierno

Málaga, 6 jun (EFE).- El presidente del Consejo de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Miguel Sánchez, ha trasladado hoy a la secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asián, la necesidad de que haya una reducción fiscal para los hoteles que permanecen abiertos en invierno.

Sánchez ha argumentado que los establecimientos de sol y playa en destinos como la Costa del Sol tienen "resueltos siete meses del año con ocupaciones excelentes" y su problema es la estacionalidad, no porque no haya viajeros en invierno, sino porque las empresas no pueden competir en costes con otros destinos turísticos.

Por ello, ha recordado la petición de la que se ha hecho eco la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía para pedir al Gobierno central una bajada de las cotizaciones sociales de los trabajadores que pertenecen a las empresas que mantienen abiertos sus establecimientos en temporada baja.

El representante de la CEA ha hecho hincapié en la calidad de la planta de alojamientos de la comunidad, donde se están haciendo las actuaciones necesarias para modernizarla.

Respecto al aumento de precios, ha dicho que aún no tienen los necesarios para poder amortizar las inversiones fijas, y ha añadido que aún no se corresponden con los que había en 2008.

Miguel Sánchez ha asistido hoy al Foro Empresarial Lidera Málaga, organizado por diario SUR, donde ha participado la secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asián.

La secretaria de Estado no se ha pronunciado respecto a la petición de reducción fiscal de los empresarios turísticos andaluces porque esta decisión le compete a otro Ministerio, según han dicho a los periodistas fuentes de su departamento.