Los Rebujitos: nos hemos ganado nuestro hueco con constancia y sacrificio

Ceuta, 5 jun (EFE).- El grupo andaluz "Los Rebujitos", formado por Yerai Blanco y Manuel González, ha considerado que su estilo de pop flamenco les ha permitido ganarse un "hueco" en el panorama musical español, donde irrumpieron hace trece años, a base de "constancia y sacrificio".

Yerai Blanco (Tarifa, Cádiz, 1988) y Manuel González (Tarifa, Cádiz, 1987) están de gira nacional con su último trabajo -el octavo de su carrera- y tienen claro que llevan "muchos conciertos a las espaldas" pero que en cada actuación lo dan "todo para que el público se quede contento", han puntualizado en una entrevista con Efe.

"Lo difícil no es salir porque hoy en día salen miles de artistas sino mantenerse, buscar tu estilo y tu sitio para que te reconozcan y no bajar la guardia. Tenemos un hueco importante porque siempre estamos indagando porque el panorama está para no dormirse", ha dicho Yerai Blanco.

En este sentido, confiesan que su éxito se fundamenta en que mantienen su "esencia" aunque llevan a su terreno todo tipo de música como demuestra lo último que han adaptado a su estilo, que ha sido una bachata, ha apuntado Yerai Blanco.

La bachata, el pop y el flamenco son los géneros donde mejor se mueven estos gaditanos. "Vamos a durar bastante porque hacemos lo que nos gusta, hay muchas cosas por entregarle al público y pensamos que queda 'Rebujitos' para largo".

Tras lanzar su primer trabajo en el 2004 con "Lo que me gusta de tí", el grupo ya ha publicado ocho discos, el más reciente "Tras la máscara" (2016), con canciones versionadas a tiempo de pasodoble con ritmo de carnaval de Cádiz.

"Estamos muy contentos de este disco así como con una bachata que hemos sacado hace dos semanas ya que está teniendo una aceptación muy buena en el público que es lo importante. Hay mucha gente pasando mucha fatiga pero te tienes que amoldar para que no se olviden de tí", ha apuntado Manuel González.

El grupo, que al principio estaba integrado por tres componentes con la presencia el primer año de David Atalaya, ha reconocido que no son buenos tiempos porque "la gente se ha acostumbrado a tener la música gratis, sobre todo a través de internet, y no le da su verdadero sitio a la música", ha afirmado Manuel González.

Giras de más de 70 conciertos anuales han permitido la consolidación del grupo. "Nos adaptamos a los tiempos, sin perder nuestra esencia. Trabajamos todo el año en salas, teatros o pabellones ... porque mantenerse es lo complicado", ha insistido Blanco.

El grupo, que en Ceuta se siente como "jugar en casa y es un trozo más de nuestro corazón" al haber actuado en varias ocasiones, ha dicho que lo principal es "no cansarse" y ha alabado el trabajo que se realiza en sitios como Cádiz: "ahí se unen varios factores y hay mucha gente buena".

Ya tienen en mente su noveno trabajo. "Vamos a seguir porque hay que seguir aportando, hay que sacrificarse, ser constantes y mantener siempre la ilusión y las ganas".