IU pide a Valderas que rechace propuesta de Díaz y que no actúe "al margen"

Sevilla, 5 jun (EFE).- La Dirección Colegiada de IU Andalucía ha pedido formalmente al exvicepresidente andaluz y exlíder del partido, Diego Valderas, que rechace la propuesta de la presidenta, Susana Díaz, de ser comisionado de Memoria Histórica, y le ha recordado que no puede actuar "al margen" de la organización.

IU Andalucía reclama a Valderas que no asuma, "en ningún caso", un cargo de responsabilidad política que no sea propuesto por su organización y que se ha hecho "a espaldas de la misma".

Ha señalado en un comunicado que la "falta de honestidad" de Díaz "no es nueva" para ellos porque ya lo vivieron en la ruptura del pacto de gobierno de la pasada legislatura, como tampoco lo es "que pretenda meter sus sucias manos" en IU.

Sin embargo, ha lamentado que sí es nuevo para ellos la actitud de Valderas, "que como miembro de los órganos de dirección de IU Andalucía e IU Federal" no puede actuar "al margen" del partido.

La dirección de IU Andalucía, que ha reunido a su comisión colegiada de forma ordinaria, considera que la iniciativa de Díaz es "un acto de deshonestidad política" y una "trampa" a la federación de izquierdas.

Ha calificado como un "acto de mala fe" que Díaz ponga "el foco" en una persona que ha tenido "relevancia" en IU y cree que se trata de "un intento desesperado por barnizarse" ante su apoyo al Gobierno de Mariano Rajoy y su pacto con Ciudadanos, algo que hace "a costa de la memoria democrática" y de los "muertos en las cunetas".

IU ha mantenido que Díaz no tiene interés en desarrollar la Ley de Memoria Democrática, ya que consideran que si o hubiera debería abordar la dotación presupuestaria y su desarrollo normativo "y no anunciar un supuesto responsable de un órgano que no contempla la propia ley".