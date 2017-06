IU ve un movimiento "deshonesto" de Díaz y Valderas para "blanquear" imagen

Sevilla, 5 jun (EFE).- La dirección de IU Andalucía ha criticado la "deshonestidad" de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y del exvicepresidente y ex líder de la formación, Diego Valderas, por la propuesta para ser Comisionado de Memoria Histórica, un "movimiento" que creen que busca "blanquear" la imagen de la socialista.

Fuentes de la dirección de IU Andalucía han dicho a Efe que se trata de un movimiento de Díaz, con el "apoyo" de Valderas, para un "blanqueamiento" de la situación "en un momento de debilidad de la presidenta" en el que le han exigido un cambio de gobierno y rumbo.

IU Andalucía ha insistido en que la propuesta de nombramiento, que Díaz trasladará en su comparecencia parlamentaria del próximo miércoles, es "una deshonestidad por parte de la presidenta, pero también del propio Valderas".

La mismas fuentes han explicado que la presidenta llamó ayer al coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, para trasladarle su intención de crear esta nueva figura y para pedirle que intercediera y fuera él quien se lo propusiera a Valderas.

Sin embargo, Maíllo le dijo que ese no era su papel, menos aún cuando se trataba de una figura que no recoge la ley y que no conoce, por lo que solicitó a la presidenta más información, pero ésta le urgió a darle una respuesta ayer mismo.

Maíllo envió entonces un mensaje a la presidenta para decirle que no veía clara esa propuesta y que le parecía deshonesto, y no tuvo más noticias hasta que esta mañana los medios de comunicación ya se hacían eco de que la propuesta era formal y de que Valderas había aceptado, han añadido las fuentes.

La dirección de IU Andalucía ha asegurado que no tiene interés en que ese cargo salga adelante, ya que entienden que a quien le corresponde desarrollar la ley de Memoria Histórica que se aprobó en marzo es al director general.

Han lamentado la "maniobra" de Susana Díaz y han recordado que para casos como este lo primero que se debería haber hecho es abrir el debate y buscar el consenso con los grupos, en lugar de "poner por delante el nombre".

IU ha opinado que la presidenta, con sus "movimientos" de ayer y hoy", quiere llevar "al barro" el debate parlamentario del miércoles y "meter el dedo en el ojo" a la federación de izquierdas en su debate interno.