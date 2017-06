Díaz propone a Valderas para Memoria Histórica y aviva las críticas de IU

Sevilla, 5 jun (EFE).- La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha propuesto al exvicepresidente y exlíder de IU en la comunidad, Diego Valderas, como comisionado para la ley de Memoria Histórica, lo que ha avivado las críticas que se suceden en las últimas semanas por parte de la oposición, en este caso principalmente de IU.

La decisión de la presidenta se conoce solo dos días antes de que tenga lugar en el Parlamento su comparecencia para debatir con la oposición, momento en el que pretende materializar la iniciativa.

La socialista considera que Valderas "reúne el prestigio y el reconocimiento" de todas las fuerzas políticas andaluzas y ha apostado por dar "agilidad y velocidad" para que la ley eche a andar cuanto antes, para conseguir el reconocimiento y hacer "justicia".

La noticia ha despertado las mayores críticas en la formación que lideró Valderas durante más de una década, ya que la dirección de IU Andalucía ha rechazado la "deshonestidad" de Díaz y del propio Valderas al llevar a cabo un "movimiento" que creen que solo busca "blanquear" la imagen de la socialista en un momento complicado.

Fuentes de la dirección de IU Andalucía han explicado a Efe que la presidenta llamó ayer al coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, para trasladarle su intención de crear esta nueva figura y para pedirle que intercediera y fuera él quien se lo propusiera a Valderas.

Sin embargo, Maíllo le dijo que ese no era su papel, menos aún cuando se trataba de una figura que no recoge la ley y que no conoce, por lo que solicitó a la presidenta más información, pero ésta le urgió a darle una respuesta ayer mismo.

Maíllo envió entonces un mensaje a la presidenta para decirle que no veía clara esa propuesta y que le parecía deshonesto, y no tuvo más noticias hasta que esta mañana los medios de comunicación ya se hacían eco de que la propuesta era formal y de que Valderas había aceptado, han añadido las fuentes.

La dirección de IU Andalucía, que no tiene interés en que ese cargo salga adelante, lamenta la "maniobra" de Susana Díaz y denuncia que quiere llevar "al barro" el debate parlamentario del miércoles y "meter el dedo en el ojo" a la federación de izquierdas en su debate interno.

También se ha quejado de la propuesta el PP andaluz, a través de su portavoz regional, Elías Bendodo, que ha exigido explicaciones por el "rescate" con "puerta giratoria" de Valderas.

Ha cuestionado si se están duplicando cargos -ya hay un director general de Memoria Histórica- y ha preguntado si se trata de una "limpieza de imagen" de Díaz para "centrarse más a la izquierda".

Además, Bendodo ha preguntado qué opinará Ciudadanos, como socio de investidura, de que "se recupere a históricos del comunismo andaluz" en este tipo de cargos.

En ese sentido, la reacción de Ciudadanos ha ido en sentido contrario a la de IU o PP, ya que su líder, Juan Marín, ha saludado la propuesta y ha opinado que "sería una buena decisión".

Marín ha reconocido que tenía "alguna información" sobre esta iniciativa y ha explicado que si la decisión ya está tomada por parte de su grupo le dan la "bienvenida" a Valderas.

Además, ha destacado su trayectoria y ha opinado que es una persona que merece el reconocimiento "por su labor política durante tantísimos años".

El secretario de organización del PSOE-A, Juan Cornejo, ha asegurado que es un "acierto", ya que "reúne todas las condiciones necesarias" para desempeñar el cargo.

"Es toda una institución que reúne todas las cualidades de consenso del resto de formaciones para impulsar el desarrollo de la ley, cuyo texto él mismo impulsó como consejero de la Junta en el anterior mandato. Espero que el resto de grupos lo vean como una propuesta de altura", ha esgrimido.

Convencido de que esta ley debe "alejarse" del enfrentamiento entre los partidos, Cornejo ha admitido que el cargo de comisionado requiere una modificación de la ley que deberá refrendar la Cámara.

Por su parte, Podemos Andalucía no se ha pronunciado todavía públicamente sobre este asunto.