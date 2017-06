Denuncian situación de las mujeres internas en el CIE de Algeciras

Algeciras , 5 jun . La organización internacional Women's Link Worldwide ha denunciado hoy la situación en la que se encuentran las once mujeres internas en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras, un edificio que califican de "insalubre".

En un comunicado de prensa, la organización explica que los hombres "han sido trasladados a otros centros" ya que este edificio, una antigua prisión, tiene unas instalaciones "obsoletas y deterioradas" y está "en un estado pésimo de conservación"

No ha sido "así con las mujeres", según explica la organización.

"Durante una visita al CIE esta semana, hemos recibido quejas de las mujeres internas por la humedad y el frío del edificio. No hay espacio suficiente para hacer ejercicio al aire libre y apenas entra luz natural. Cuando las mujeres solicitan una compresa o tampones los policías se los dan un día más tarde", explica Patricia Orejudo, abogada de Women's Link.

Añade que por la noche encierran a las mujeres con cerrojo en una celda "que no puede abrirse de forma automática en caso de que se produzca, por ejemplo, un incendio".

Por ello critican que las autoridades españolas "están sometiendo a las mujeres a unas condiciones de encierro inhumanas y degradantes",

La organización internacional ha presentado varias quejas ante la jueza de control del CIE y ante la Defensora del Pueblo.

Denuncian que las autoridades "hacen caso omiso" a los autos de la jueza que han pedido que se mejoren las condiciones de estas instalaciones y a las recomendaciones de las organizaciones sociales.

Entre sus criticas destacan que a las mujeres de religión musulmana "no se les está respetando su derecho de realizar el Ramadán en condiciones adecuadas".

"Las comidas dejan mucho que desear en general, pero más aún para las mujeres musulmanas que han pedido hacer el Ramadán. No sólo se trata de que no ingieran alimentos ni agua durante las horas solares, sino que, cuando rompen el ayuno, deberían empezar a ingerir poco a poco líquidos para luego tomar otros alimentos paulatinamente. Sin embargo, lo que reciben es la misma cena que las demás internas y no se les da otra comida ni a medianoche ni antes del amanecer", explica Patricia Orejudo.