"North o Known" gana el XVIII Festival Internacional de Cine del Aire

Jaén, 4 jun (EFE).- La producción estadounidense "North of Known" se ha alzado con el premio a la mejor película del XVIII Festival Internacional del Aire "El Yelmo", que se celebra hasta hoy en la comarca jiennense de la Sierra de Segura.

Jesús Olivares, coordinador del Festival Internacional del Cine del Aire, ha destacado que el nivel de las producciones mostradas este año es muy elevado, con temáticas muy variadas, y el público ha podido ver documentales de naturaleza de gran nivel.

Ha resaltado que se han exhibido películas sobre espectaculares aventuras en parapente o paramotor e incluso producciones centradas en la relación con el vuelo de personas con discapacidad, y ha subrayado la gran asistencia de público a los pases de las películas a lo largo del fin de semana en una sala de proyecciones de gran calidad, situada en el pabellón deportivo de Cortijos Nuevos.

El Festival Internacional de Cine del Aire "El Yelmo", que reparte 3.000 euros en premios ha contado con 39 producciones procedentes de 16 países diferentes: Alemania, Austria, Chile, Colombia, Cuba, Estados Unidos, Francia, Estados Unidos, Honduras, Irán, Italia, República Checa, Rusia, Serbia, Suiza y España.

En otras categorías han sido premiadas): "Solo Base: from climbing to jumping" (España) (Mejor Película de deportes aéreos); "Les Ailes de Etienne" (Suiza) (Mejor Película de Aventura Aérea); "Wildmed: El último bosque mediterráneo" del director Arturo Menor y grabada en Sierra Morena" (Mejor Película de Naturaleza en Vuelo) y "The dreamers" (España) (Mejor Cortometraje).

En esta edición se ha mantenido la sección "FIA Ficción", que engloba películas y cortometrajes con un ámbito centrado en la ficción cinematográfica, en la que el jurado ha seleccionado una decena de producciones internacionales.

El jurado del Festival ha estado integrado por Paco Ortiz, realizador de la productora sevillana "El Sarao"; Fernando Felicioni, director y productor del documental "Airman", ganadora del año pasado en Deportes Aéreos en Cinema FIA, y Daniel Crespo, periodista de la web de vuelo libre 'Ojovolador' y piloto de parapente y paramotor.

En la primera jornada de viernes se proyectaron los trabajos La Caída (España), Swam Lake (Irán), Matrosca (España) Retweet (Chile), ZI-PI (España), Closet to the Mountain (Francia), Snowglove (Francia) y Flight Attitude (Italia), A ras de cielo (Colombia), Quixada: Have the dream (República Checa), Morir por la cima (España), AcroGAME (España) y Les Ailes d'Etienne (Suiza).

En la jornada del sábado se exhibieron los filmes Top shots on Stromboli (Italia), Cabañeros (España), Free Flight (USA-Honduras), El mirlo acuático (España), Dehesa (España), Organya Living (España), Dorine libre comme l?air (Francia), Los hijos del viento (Cuba), Mache et vol (Suiza), Ballon skiing (Austria), Best of speedflying (Francia), Francia en el aire, una historia de acrobacia (Francia), Wilmed, el último bosque mediterráneo (España), Solo base: from climbing to jumping (España), The dreamers (España) y North of known (USA).