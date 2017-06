El PP destaca compromiso del Gobierno de Melilla con la movilidad sostenible

Melilla, 4 jun (EFE).- El PP de Melilla ha destacado hoy el compromiso del Gobierno de la Ciudad Autónoma con la movilidad urbana sostenible y ha calificado de "infundadas y vacías de contenido" las críticas que se presentan desde la Mesa de Movilidad.

En una nota de prensa, la secretaria de Comunicación del PP local, Esther Donoso, ha afirmado que "desde el primer Gobierno presidido por Juan José Imbroda", en 2003, ya se empezaron a realizar acciones encaminadas a conseguir una menor densidad de tráfico y una mayor presencia de calles peatonales en Melilla.

"Hoy, años después, tenemos una ciudad con mayor número de calles peatonalizadas, con millares de ciudadanos melillenses disfrutando de esas acciones encaminadas a devolver las calles a los peatones y se sigue trabajando en esa dirección con otros proyectos", ha afirmado Donoso.

A su juicio, "lo que no puede pretender la Mesa de Movilidad es que este tipo de cosas se puedan hacer de un día para otro", y ha insistido en que se está trabajando sobre el Plan de Movilidad y ya hay proyectos para seguir, por ejemplo con la peatonalización de la zona centro y poner en marcha el carril bici que a partir de octubre.

Ha dicho que la Movilidad y el Plan de Movilidad, "son prioridades para este mandato" y los propios ciudadanos melillenses, con su satisfacción por lo realizado, son precisamente los que más animan al Gobierno a seguir trabajando en esa dirección.

"Si no lo quieren ver o no lo quieren entender los señores de la Mesa de Movilidad, será única y exclusivamente un problema suyo, pero lo que no hará este Gobierno será desviar la atención de lo verdaderamente importante en materia de movilidad y sostenibilidad, que es seguir llevando a cabo actuaciones del Plan de Movilidad", ha concluido Donoso.