Sergio León: "Nunca he escondido que soy bético"

Sevilla, 2 jun (EFE).- El delantero Sergio León ha dicho hoy, en su presentación como futbolista del Real Betis para las próximas tres temporadas, que va "a darlo todo por este club y por este escudo", entre otros motivos, porque "nunca" ha "escondido que" es "bético" y piensa "defender a muerte estos colores".

"Desde que me llamaron, lo tenía muy claro pese a tener ofertas de otros sitios. Quería quitarme la espina de no disfrutar en su día. No dudé. El dinero no me importaba. La felicidad estaba antes que el dinero. Quería estar en el club que he sido desde chico", añadió el ariete, formado en los escalafones inferiores del Betis.

Sergio León debutó hace siete temporadas de forma fugaz con el Betis en Segunda, antes de un periplo por varios clubes que culminó hace un año en Pamplona, por lo que ha admitido que su "familia está muy contenta" con su vuelta, pues "no es lo mismo estar a mil kilómetros de casa que a ochenta", ya que es natural de Palma del Río (Córdoba).

El jugador cordobés comentó que espera "jugar el máximo y meter el máximo número de goles posible, cuantos más mejor"; aunque dijo que aspira a superar los doce que marcó la temporada pasada con Osasuna, donde terminó "contento con el trabajo" que realizó.

Sergio León se definió como un atacante que se puede "adaptar a todo" pues, aunque es capaz de "asociarse bien" con los centrocampistas, también puede "jugar a la contra" y sacar "una jugada de la nada después de un pelotazo".

El primer fichaje estival del Betis afirmó que le "gustaría ser el sustituto de Rubén (Castro)", pero admitió que ésas "son palabras mayores porque es un mito" y se trata de "un goleador de estar en área", mientras que él es "más de buscar los goles".

Por su parte, Lorenzo Serra Ferrer, vicepresidente deportivo del Real Betis, indicó que está "muy satisfecho con" el fichaje de "un jugador que tiene en su ADN el sentimiento verdiblanco" amén de "unas cualidades muy válidas para este nuevo proyecto", entre las que destacó "explosividad en los últimos metros".