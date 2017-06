La intensidad de las vivencias en Andalucía, eje de su campaña turística

Málaga, 2 jun (EFE).- Andalucía, la comunidad autónoma española líder del mercado turístico nacional y cuarta en turismo internacional, ahonda en su nueva campaña de promoción en las experiencias únicas que se pueden disfrutar en el destino, que permiten vivir de una manera más intensa.

Con el lema "Intensamente" y un gran protagonismo de la música con el tema "Conmigo ven", compuesto para la ocasión por la productora malagueña e-Giipsy, la campaña sustituye la creatividad vigente desde 2014 con el reclamo "Tu mejor tú".

La nueva carta de presentación de la comunidad andaluza apuesta por establecer una conexión emocional permanente con el viajero y tiene como protagonistas a los turistas a través de pequeños instantes que transmiten optimismo y alegría.

"No es lo mismo vivir que vivir intensamente", ha destacado el consejero andaluz de Turismo, Francisco Javier Fernández, quien ha dicho que "pocos lugares en el mundo pueden presumir de una seña de identidad tan poderosa" como Andalucía.

Así, los mensajes trasladan la idea de que el destino no es solamente su paisaje, playa o gente, sino que es la intensidad con la que se vive cada momento, que proporciona experiencias únicas.

De la mano de la marca Andalucía se han llevado a cabo en la última década más de 6.000 acciones de mercadotecnia en cincuenta países, según ha detallado Fernández, que ha indicado en que las nuevas tendencias del mercado implican "dar un paso más" para mantener el posicionamiento del destino.

La campaña, que ha sido presentada en un acto celebrado en el Museo de Málaga en el que ha actuado José Mercé, se difunde en cuatro idiomas (español, inglés, alemán y francés) y abarca desde anuncios en televisión, radio, medios impresos y soportes exteriores, al entorno digital, para interactuar con los visitantes antes, durante y después de su estancia.

De forma simultánea al lanzamiento entre el público, se ha emitido el anuncio en las cadenas de televisión nacionales y las imágenes han estado presentes en enclaves como la plaza de Callao en Madrid, los centros de Londres, París y Berlín; Times Square en Nueva York o el cruce de Shibuya en Tokio.

Tras el arranque de la campaña, que ha sido diseñada por la agencia Contrapunto, hay previstas acciones especiales como la proyección del anuncio durante el estreno de la película "Señor, dame paciencia" y en 750 salas de cuatro comunidades, además de en el concierto de Alejandro Sanz el próximo 24 de junio en Madrid.

La estrategia promocional del destino vigente hasta la fecha apelaba a la experiencia única que supone visitar la región, al punto de que "cuando pones un pie en Andalucía ya no eres tú, eres tu mejor tú".

En 1997 y 1998 se ejecutó una campaña bajo el lema "Andalucía sólo hay una" que mostró la comunidad como un conjunto de ocho provincias, con el eje "De todo lo que quieras, Andalucía tiene por lo menos el doble".

Entre 1998 y 2001, bajo el mismo concepto de "Andalucía sólo hay una" se hizo hincapié en la riqueza, pluralidad y contraste de su oferta, y en 2002, se pasó a concebir un destino tan inmenso y de tantas posibilidades que cada visitante uno propio, por lo que se le agregó al lema las palabras "La tuya".

En 2004, se apostó por una comunicación más emotiva e intimista que supuso el nacimiento del reclamo "Andalucía te quiere", en el que tuvo un papel fundamental la música (Chambao), que se renovó en 2008 al hablar el destino en primera persona y cambiar la música por la canción "Can't take muy eyes off you".

En la campaña que ahora lanza la Consejería de Turismo de la Junta, la estrategia evoluciona hasta convertir en protagonista lo que Andalucía provoca en los visitantes.