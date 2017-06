Auday: "Si la ACB mantiene normativas de ascenso, no merece la pena seguir"

Melilla, 2 jun (EFE).- El presidente del Club Melilla Baloncesto, Jaime Auday, reelegido para cuatro años más en el cargo, afirmó este viernes que si la ACB mantiene su normativa de ascensos y descensos, "no merece la pena seguir" porque los equipos de la LEB Oro no tendrán "ninguna ilusión", pero confió en que se alcance un acuerdo.

Auday, el único candidato que se presentó a la presidencia del club decano de la LEB Oro, indicó en rueda de prensa que sus grandes objetivos serán recuperar el apoyo de la afición para el próximo curso y el ascenso a la Liga ACB, aunque en este momento consideró "inviable" este último por las actuales normativas de la Asociación de Clubes de Baloncesto.

"De momento, no ha habido consenso, los cuatro grandes quieren salirse de la ACB y la Federación no quiere inmiscuirse tampoco, pero el Consejo Superior de Deportes debe tomar una determinación", dijo el presidente melillense, para quien es "un poquito vergonzoso" que Burgos y Palencia se estén jugando el ascenso "y todavía no sepan cuáles son las normativas".

Añadió que "si vuelven a lo mismo que dijo Francisco Roca, presidente de la ACB, de recurrir de nuevo la multa que le impuso el Tribunal de la Competencia, y todo lo que acordó el CSD de quitar el canon", no cree que "haya ningún equipo en LEB Oro que pueda pagar los tres millones de euros ni el fondo de ascensos y descensos".

Aunque es un asunto que debe estudiarse en profundidad, según Auday, "si todo va a seguir en esa misma posición, lo mejor que puede hacer la ACB es una liga cerrada de dieciséis equipos para que nadie ascienda", lamentó.

Si esto ocurriera, señaló que el resto de clubes buscarían otras opciones "a través de la FIBA", para poder participar y ascender a la Liga Europea, o de "otro tipo de Liga que no sea la ACB".

"Lo que está claro es que si siguen las mismas normativas, no habrá ningún tipo de ilusión para cualquier club que esté compitiendo en la LEB Oro. Si tenemos la ilusión de competir es por ascender; si no la hay, no merece la pena seguir, aunque espero que haya una resolución clara por parte del CSD", insistió el dirigente.

No obstante, reconoció que para poder aspirar al ascenso también es "una condición indispensable" la ampliación del aforo del Pabellón Javier Imbroda Ortiz, lo que también ayudaría a "atraer a la afición", con lo que "el Gobierno de la Ciudad debe cumplir con las obras".

"Luego estará el tema deportivo, si ascendemos o no, pero es necesario cumplir la normativa del tema económico y del pabellón. Está claro que no habrá recursos suficientes para pagar el fondo de ascensos y descensos, pues de los 1.700.000 euros sólo podríamos hacer frente a 800.000. El resto es imposible pagarlo", recalcó.

El presidente del Melilla Baloncesto también confirmó la continuidad de Alejandro Alcoba como técnico, con el que se reunirá en breve para planificar la temporada, así como con los responsables del Gobierno melillense "para saber el nuevo presupuesto".

Auday subrayó que, tras su reelección, comienza una nueva etapa "con ilusión y motivación", y resaltó además que tiene "la aprobación del Gobierno de la Ciudad, pues siempre ha estado contento" con su actuación y con la de su junta directiva.