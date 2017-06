PP urge a Díaz a anunciar cambios de gobierno en comparecencia del miércoles

Sevilla, 1 jun (EFE).- El PP-A ha defendido hoy que el Gobierno andaluz necesita "cambios de manera inminente" para "retomar el pulso" en la comunidad, por lo que ha urgido a la presidenta, Susana Díaz, a que si los va a hacer acuda a su comparecencia del miércoles en el Parlamento "con los deberes hechos" y los anuncie.

La vicesecretaria de Sociedad del Bienestar del PP-A, Ana Mestre, ha dicho en rueda de prensa que Andalucía "no puede esperar ni un minuto más" y ha manifestado que "para retomar el pulso tiene que hacer los cambios de manera inminente".

Ha indicado que si Díaz "es diligente" y tiene claro que se va a dedicar a Andalucía "tiene que poner en marcha la maquinaria" para que "al menos se vea que se empiezan a dedicar" a la comunidad.

"Si Díaz va a cambiar de gobierno que venga con los deberes hechos", ha agregado Mestre, quien entiende que no se puede seguir "por los derroteros de si sigo o no sigo al frente del Gobierno, o si dejo al mismo equipo o no lo dejo".

Además, ha reclamado a Díaz que acuda a ese debate "como presidenta de la Junta, si es por lo que finalmente ha optado", y que en lugar de "hablar de Mariano Rajoy" se centre en las competencias del Ejecutivo andaluz, en sus retos y cumplimientos.

Los populares piden que Díaz "asuma su responsabilidad" como presidenta y que "tome las riendas que soltó hace dos años", ya que han rechazado que se pase de "abandonar" a Andalucía por las primarias del PSOE a "abandonar la gestión".

Mestre ha lamentado la actitud de "confrontación" de todo el gobierno de Díaz respecto al Ejecutivo central mientras hay "una falta de dedicación a los andaluces", lo que en su opinión ha conllevado a una ausencia de "autocrítica, ambición y proyecto".

Ha denunciado que todos los consejeros andaluces "miran" al Gobierno de Rajoy a la hora de debatir en el Parlamento y pretenden "usurpar" el debate andaluz "para poner en el tejado del Gobierno de España todos los déficits".

La dirigente del PP-A se ha preguntado si el Parlamento andaluz es "inútil" cuando todos los debates derivan en el Gobierno central.

Ha rechazado la actitud del Gobierno andaluz "cuando mira hacia otro lado" y "huye" del debate de los déficits de la comunidad al "sumarse al discurso de la discriminación".

En ese sentido, ha responsabilizado también a Ciudadanos de la situación actual, ya que entiende que es "cómplice" por su pacto de investidura con el PSOE, que Mestre ha denominado como "gobierno de izquierdas".