Torrecilla llega con el "deseo, no presión", de llevar al Sporting a Primera

Gijón, 1 jun (EFE).- Miguel Torrecilla afirmó en el acto de presentación como nuevo director deportivo del Sporting que llega "con el deseo, que no la presión, de devolver al club a Primera división", para lo que, de inmediato, se pondrá a la búsqueda del entrenador idóneo.

Según ha dicho, el nuevo entrenador debe "ser conocedor de la Segunda división y estar acostumbrado a trabajar con la cantera".

"Ascender con el Sporting es un deseo más que una presión; presión sería si la supervivencia del club dependiera de subir, pero este no es el caso", indicó Miguel Torrecilla, quien en repetidas ocasiones tuvo palabras de elogio hacia la escuela de Mareo, "una marca consolidada en el fútbol español".

Torrecilla reconoció que el Sporting contactó con él tras la última jornada liguera, "cuando no estaba en el mercado", pero fue un ofrecimiento que le hizo "mucha ilusión", por lo que se lo comunicó al que por entonces era su club, el Betis, que le dio facilidades para su marcha.

"Si no hubiera existido la oferta del Sporting hubiera seguido en el Betis", aseguró Torrecilla, que reconoció que su situación en el equipo sevillano no era la mejor, pero "más por asuntos personales que profesionales", y señaló que su familia no se había adaptado a la capital andaluza.

El nuevo director deportivo indicó que el hasta ahora entrenador del Sporting, Rubi, "es uno más de los que hay" y manifestó su intención de hablar con él de inmediato.

Cuando se le preguntó por los nombres de Paco Herrera o Alejandro Menéndez, señaló que "Herrera está en plena competición con el Valladolid y Alejandro es uno más de los que está en el mercado".

Según avanzó, "la plantilla actual es competitiva y será la base de la próxima temporada", aunque también reconoció que "habrá salidas y llegadas".

"Sabemos a lo que tiene que jugar el Sporting esta temporada en una categoría en la que vamos a ser recibidos como el rival a batir", indicó Miguel Torrecilla, que se mostró partidario de "una plantilla corta, ya que Mareo está detrás".

El joven central Jorge Meré está en el punto de mira de varios equipos de Primera y en el contrato del jugador existe una cláusula que le facilita la marcha a un club de mayor categoría, pero Torrecilla quiere convencerle de que se quede en el Sporting.

El director deportivo fue presentado por el presidente Javier Fernández, que agradeció su disposición para "dejar un equipo de Primera por uno de Segunda" y también agradeció al Betis "las facilidades que puso para que se pudiese realizar la operación".

"No se ficha a un director deportivo, se ficha un modelo de trabajo", señaló el presidente, que añadió que se pondrán a su disposición "medios humanos y materiales".