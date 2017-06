El PSOE pedirá la gestión pública del Centro Arte Contemporáneo de Málaga

Málaga, 1 jun (EFE).- El PSOE, a través de su portavoz malagueña, María del Carmen Moreno, ha anunciado hoy que pedirá en el pleno municipal que la gestión del Centro de Arte Contemporáneo (CAC) pase de manos privadas a la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Picasso, responsable también del Centro Pompidou Málaga.

Tras la apuesta del alcalde malagueño, Francisco de la Torre, por continuar la labor de forma privada -cuando venza el contrato en 2018, que gestiona el empresario Fernando Francés, pues funciona "muy bien"-, Moreno ha apuntado en una nota que "el modelo cultural público y la gestión directa" es la "mejor" opción para la ciudad.

En la actualidad, la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso se encarga de la planificación y contratación de la oferta cultural de otros equipamientos museísticos y culturales, el modelo socialista quiere "una planificación global de la política cultural".

El PSOE también demandará una auditoría sobre el uso de los fondos públicos invertidos en el CAC Málaga, algo que llevan reclamando "desde 2007, antes de la contratación actual y que también abarcaría a la gestión del gerente Fernando Francés, que el alcalde de Málaga no aprueba".

"Hasta ahora, el modelo por el que apuesta Francisco de la Torre es la gestión privada y la que se ha hecho en el CAC tiene muchas sombras, ha existido una absoluta falta de transparencia", ha manifestado Moreno, por lo que ha propuesto medidas como la selección del gerente y director artístico por concurso público.

Del mismo modo, la portavoz socialista se ha referido al mosaico instalado por el artista Invader en el Palacio Episcopal de la capital, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), la socialista ha pedido al regidor cumplir las dos ordenanzas municipales, la de convivencia y la de limpieza.

"En Málaga no se deja ni a los grafiteros hacer nada, por lo que si se ha realizado una actuación no permitida sobre un espacio BIC, el Ayuntamiento debe actuar y no esperar a lo que tenga que hacer la Junta de Andalucía", ha resaltado.