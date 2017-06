Piden a Junta y Ayto. Cádiz actuación urgente ante emergencia habitacional

Cádiz, 1 jun (EFE).- La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha reclamado a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Cádiz que lleven a cabo "actuaciones urgentes" ante la "insostenible situación de emergencia habitacional" que sufre la ciudad.

Según esta organización, en las últimas semanas la "desesperación de muchas familias hartas de golpear todas las puertas está llegando a límites insostenibles sin que se vea ningún horizonte".

Critica que el programa del alquiler justo del Ayuntamiento de Cádiz "no termina de arrancar tras seis meses, pese a que teóricamente tenía un buen diseño", y detalla que no parece adecuarse a la realidad del mercado inmobiliario gaditano.

Además, lamenta que la Junta de Andalucía aún "no haya abonado" las ayudas al alquiler de 2016 y que "nada se sabe" de las de 2017, aunque considera que estas "no sirven" para atender a los que no pueden acceder a una vivienda porque no se las alquilan por "falta garantías de pago".

"La Junta vuelve a incumplir sus propias órdenes de ayudas pese al fracaso de las de 2015 y la queja de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz", señala.

La Asociación Pro Derechos Humanos cree "imprescindible" un acuerdo entre el Ayuntamiento y la Junta que unifique y racionalice los tres sistemas de ayuda al alquiler, y que garantice realmente a los propietarios el cobro de sus alquileres y el mantenimiento físico de las viviendas.

También reclama que el Ayuntamiento de Cádiz de prioridad en los presupuestos a las partidas destinadas a paliar tanto el problema del empleo como el de la vivienda.