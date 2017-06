Nueva protesta contra la oferta del SAS para el plan de cobertura del verano

Málaga, 1 jun (EFE).- Unas 200 personas han acudido hoy a una nueva concentración convocada por los sindicatos UGT, CCOO, CSIF, SATSE, USAE y Sindicato Médico, según estas organizaciones, para protestar contra la propuesta de cobertura del Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante el periodo estival.

La movilización sindical, que precede a la "gran manifestación" fechada para la próxima semana por las organizaciones sindicales, se enmarca en el calendario de actuaciones iniciado semanas atrás ante la propuesta de la Junta de cubrir el 52 por ciento de las sustituciones, mientras que en marzo prometió el cien por cien.

El responsable de Sanidad de CCOO de Málaga, Rafael González, ha afirmado a Efe que "oficialmente" no ha habido avances, aunque ha manifestado que espera que el SAS mejore su propuesta en las reuniones que mantendrá mañana con los distintos centros sanitarios y que, de efectuarse, el lunes los sindicatos valorarían la oferta.

De no ser admitida la proposición que plantee el Gobierno andaluz, los sindicatos continuarían con las movilizaciones por no cumplir con el compromiso de no cerrar camas y quirófanos durante el verano por el periodo vacacional, pese a que las sustituciones se incrementan en un 66 por ciento respecto a 2016, ha dicho González.

También ha recordado que las medidas para el estío forman parte del llamado "Plan Costa" y que este incluye un "plan de choque" para mejorar el funcionamiento de las infraestructuras actuales en la provincia con más personal, así como abordar la creación de una gran infraestructura sanitaria -en la que ya trabaja una comisión-.

Ante el anuncio del PP andaluz de que pedirán la comparecencia urgente del consejero de Sanidad, Aquilino Alonso, en el Parlamento de Andalucía, el sindicalista ha señalado que "todo lo que sea que den la cara los gestores y que mejoren las condiciones es bueno", pero ha precisado que quieren "hechos y no más promesas".

González ha lamentado que la Junta de Andalucía "ha retrasado tanto las contrataciones que ahora se encuentran con el problema de que muchos trabajadores han aceptado las condiciones de otras comunidades, que son mejores que las que se ofrecen en Andalucía" y se ha referido al ejemplo de Islas Baleares.

El responsable de Sanidad de CCOO ha enfatizado en que, pese a la propuesta de la Junta de contratar a 50 médicos y a otros 90 fuera de la bolsa de empleo, "el problema es la planificación", ya que "se está haciendo todo a la bulla y corriendo".

El sindicato ya cifró en 533 el número de camas que permanecieron cerradas en Málaga durante el verano pasado e indicaron que los quirófanos malagueños funcionaron al 40 por ciento de su capacidad.