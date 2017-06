Manolo Jiménez: "Ojalá no nos crucemos demasiado pronto"

Sevilla, 1 jun (EFE).- Manolo Jiménez, exjugador y entrenador del Sevilla y actual técnico del AEK de Atenas, expresó hoy su esperanza en que estos dos equipos no se crucen "demasiado pronto" en la fase previa de la Liga de Campeones si los atenienses superan una eliminatoria anterior.

Jiménez ha clasificado al AEK de Atenas para disputar Liga de Campeones diez años después, para lo que tendrá que superar una eliminatoria previa a la fase para la que ya está clasificado el Sevilla, club que el entrenador de El Arahal dirigió entre 2007 y 2010 y en el que jugó desde 1983 a 1997.

"Espero que lleguemos los dos equipos muy lejos y no nos crucemos demasiado pronto, porque uno de los dos quedaría fuera y no quiero que eso pase", manifestó Jiménez a los medios del club, en los que confesó que, aunque sería difícil, no querría dejar apeado a su "equipo de toda la vida".

El entrenador, quien se formó en los banquillos en los siete años que pasó en el filial sevillista, reconoció que el Sevilla "tiene mucho recorrido porque tiene más calidad", por lo que mostró su deseo de que "cuanto más tarde" se crucen, "mejor".

Entre otros asuntos, Jiménez, quien tras su salida del Sevilla entrenó al AEK Atenas, Zaragoza y Al-Rayyan (Catar) antes de volver nuevamente al equipo griego, comentó que sigue al sevillista en la distancia y que "es un club grande que ha crecido muchísimo, que tiene ambiciones importantes".

Indicó que, aunque es mejor quedar terceros, "no siempre se puede ganar o conseguir las cotas más altas" y que la cuarta posición es "importante en una liga tan fuerte como la española" y, en su opinión, es resultado, de que "ha trabajado mucho y bien y merecidamente está en Champions la próxima temporada".

Respecto a su club, con el que ha renovado contrato, recordó que estaba en la zona media de la tabla a muchos puntos de sus rivales directos y que, tras una "muy buena segunda vuelta", ha conseguido "la meta de entrar en Europa de la mejor manera posible".