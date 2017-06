La Junta niega que haya algún alto cargo investigado por corrupción política

Sevilla, 1 jun (EFE).- El vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, ha asegurado hoy que no hay "ningún alto cargo" en el Gobierno andaluz que esté siendo investigado por corrupción política, y ha recriminado al PP por intentar "estirar el chicle" en vez de hacer "pedagogía".

Jiménez Barrios ha hecho estas manifestaciones durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria de Presidencia para informar, a petición del PP, sobre los altos cargos del Ejecutivo andaluz, delegaciones territoriales y organismos públicos que se encuentran implicados en causas judiciales.

"Es una petición de comparecencia muy forzada", ha criticado el también consejero de la Presidencia y Administración Local, a lo que la portavoz del PP, Ana Mestre, ha respondido: "No minusvalore la solicitud de comparecencia porque tienen muchas cosas que explicar".

Según Mestre, el Gobierno andaluz no puede "sacar pecho" porque son "demasiados" los casos de corrupción, al tiempo que ha advertido de que no va a ser ésta la única comparecencia al respecto que el PP va a pedir.

El vicepresidente de la Junta ha acusado al PP de plantear un debate "impostado" porque en el ámbito penal no hay ningún alto cargo investigado por "corrupción política", ha reiterado.

Ha puntualizado que sólo hay cinco asuntos en los tribunales, pero no por corrupción política.

"Yo no le voy a pedir a usted que me diga los altos cargos del Gobierno de España que están imputados por casos de corrupción porque me produce tristeza", ha proseguido Jiménez Barrios, que ha considerado que el PP debería "pedir disculpas" después de que se hayan archivado la mayoría de las causas relacionadas con los cursos de formación.

"Deberían hacer pedagogía y decir que el Partido Popular, en la defensa de los intereses de los andaluces, planteó unas demandas que luego se ha visto que no corresponde con actos delictivos, por lo que piden disculpas", ha reclamado.

La diputada del PP Ana Mestre ha achacado la reacción del vicepresidente a que se trata de un asunto "peliagudo", y ha recordado "los numerosos altos cargos imputados en casos como el fraude los ERE, la formación o Invercaria.

"Hay un goteo constante de denuncias", ha subrayado la parlamentaria popular, que ha agregado que el Gobierno andaluz no puede "sacar pecho" en una comparecencia de estas características porque "son demasiados los casos de corrupción".

Ha advertido de que el PP no va a ser "cómplice" pese a que el Gobierno andaluz quiera "hacer ver lo blanco, negro" porque es "obvio" que muchos altos cargos han estado "y están siendo investigados", ha remachado

Según Mestre, el PP tiene la "obligación" de pedir explicaciones al Gobierno, por lo que ha pedido que "no se echen las manos a la cabeza porque no será la última comparecencia que vamos a pedir".

En la réplica, el vicepresidente de la Junta ha asegurado que su intención no es "dar lecciones a nadie", pero ha pedido "rigor" al PP tras subrayar que "no vale la doble vara de medir".

"Le he contestado con meridiana claridad: A día de hoy, no hay ningún alto cargo que esté siendo investigado por corrupción política", ha zanjado.