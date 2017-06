Junta no comparte el plan del CGPJ pero "la apoyará porque no es insumisa"

El Rocío , 1 jun .- El consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio De Llera, ha señalado hoy que el Gobierno andaluz "no comparte" el plan del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) respecto a los juzgados especializados en cláusulas suelo aunque, "lo apoyará porque no es insumisa".

Cuestionado por los periodistas en El Rocío (Huelva) sobre la entrada en vigor hoy, 1 de junio, de esta medida ha señalado: "vamos a reforzar lo que sea necesario, pero el plan propuesto por el CGPJ no lo compartimos ni de broma".

Y ello, ha abundado, porque "los únicos beneficiarios que tienen son los bancos; esos juzgados se van a colapsar inmediatamente y la pobre gente va a tardar en poder recuperar el dinero que le corresponde".

"No somos insumisos", ha dicho; por ello, desde la Junta de Andalucía se van a poner "todos los medios que sean necesarios", habrá que buscar acomodo a esos nuevos jueces, "buscarles material informático, aparte de despachos, sillas o mesas".

Además, la administración tendrá que adscribir a dichos juzgados funcionarios de Justicia, algo que, según ha explicado el consejero, "no se hará mientras el Ministerio de Justicia no nombre a los letrados, pues no tendrán quienes los dirijan o les manden".