Condenada protésica a 2.000 euros por ejercer de dentista sin titulación

Córdoba, 1 jun (EFE).- Un Juzgado de Córdoba ha condenado a una protésica dental a más de 2.000 euros de multa por haber realizado funciones atribuidas exclusivamente a los dentistas, odontólogos y estomatólogos sin contar con la titulación correspondiente para ello.

Según destaca el juez en su sentencia, facilitada a Efe, la condenada vino prestando servicios y realizando actuaciones que corresponden, en exclusiva, a los dentistas, careciendo de la necesaria habilitación profesional para ello.

La condenada tomaba medidas de la boca de los pacientes, realizaba moldes sin prescripción de un dentista y manipulaba la prótesis en la boca, al menos entre los meses de septiembre y octubre de 2012 en un establecimiento que regentaba en Fuente Obejuna (Córdoba).

En esta ocasión, el juez estima como prueba lícita la intervención de un detective privado, y por tanto no acepta las alegaciones de la defensa de que se trata de un delito provocado.

Tras una exhaustiva argumentación, el juez destaca que "no se trata de que la detective hiciera surgir una decisión criminal en la acusada que sin su intervención no se hubiera producido", ya que "la posterior conducta de la acusada, quien desde el primer momento muestra su voluntad de acometer la totalidad de las labores para proveer a la madre de la detective de una prótesis aún cuando una parte fundamental de las mismas no le correspondiera por su titulación".

Por otro lado, el juez valora también, entre otras cuestiones, que la acusada tuviera instalado en el establecimiento regentado "un elemento que no tiene ninguna razón de ser en el mismo como es un sillón de dentista".

"Pocos usos diferentes del propio y correspondiente del dado por los especialistas puede pensarse que tenga un elemento como ese", relata el juez, quien considera "incuestionablemente un elemento cuyo precio no ha de ser bajo de modo que no parece que no pueda adquirirse si no es para un rendimiento del mismo".

Por su parte, el Colegio de Dentistas de Córdoba ha valorado la sentencia que supone "un gran paso para la garantía de una asistencia sanitaria odontológica adecuada y de calidad, luchando de forma eficiente, ejemplar y decisiva contra aquellas personas que ejercen la Odontología sin tener la formación, las competencias y las capacidades legales necesarias".

No obstante, la institución colegial sigue exigiendo que se amplíen las penas de multa y los requisitos para las penas de prisión por los delitos de intrusismo profesional, ya que considera que "no es suficiente para reducir el elevado número de infracciones que se producen en el ámbito de la Odontología".