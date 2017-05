Toxo defiende acuerdo con subida salarial más cerca 3 % que del 2 %

Sevilla, 31 may (EFE).- El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha afirmado hoy que no es posible un acuerdo sobre negociación colectiva con la patronal CEOE si los salarios no están más cerca de una subida del tres que del dos por ciento, si bien ha confiado en que habrá acuerdo porque es "necesario".

En su intervención en el congreso de Comisiones Obreras de Andalucía, el dirigente sindical ha asegurado que no hay acuerdo con CEOE, en el diálogo abierto desde hace semanas sobre negociación colectiva, por el desacuerdo en el papel de los salarios.

Ha defendido un alza más cerca del tres que del dos por ciento para compensar los efectos de la devaluación salarial que ha provocado la reforma laboral y ha hecho una petición a los empresarios: "Quien no lo haga por ideología que lo haga por el interés general".

Se ha referido a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2017, que ha calificado de la "resignación", y ha reclamado unas cuentas expansivas y una "profunda" reforma fiscal.

También se necesita un plan de empleo en España, según el dirigente de CCOO, quien ha alertado de que la construcción residencial no debe ser el motor de la creación de empleo y "no puede ocupar el papel que ocupó en la salida de otras crisis".

A su juicio, "no es deseable" que la salida de la crisis venga de la construcción residencial y de la "burbuja inmobiliaria" sino del empleo de calidad de los servicios a las personas, es decir, de sanidad, educación y dependencia.

Asimismo, ha avisado de que la desigualdad y la corrupción son dos "potentes disolventes de la democracia, que no está consolidada para siempre" y ha añadido que cuando los ciudadanos no ven cubiertas sus necesidades buscan al margen de los partidos tradicionales.

"No es populismo lo que se mueve a la derecha; es fascismo", ha apostillado el secretario general de CCOO, que dejará la Secretaría General a finales de junio dentro del proceso congresual de Comisiones Obreras y de renovación de las direcciones.

En esta nueva etapa ha defendido que el sindicalismo debe pasar a la "ofensiva" para recuperar los derechos, la calidad de vida de los ciudadanos y la regeneración democrática y ha apostillado: "Diálogo sí, pero con resultados; si no nos movilizaremos".