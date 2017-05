Imbroda reitera necesidad de reducir comercio fronterizo Melilla-Marruecos

Melilla, 31 may (EFE).- El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha insistido hoy en la necesidad de reducir el tráfico comercial entre la ciudad autónoma y Marruecos porque "no se puede soportar" la carga que hay actualmente sobre la frontera que separa ambos territorios.

A preguntas de los periodistas, Imbroda ha reiterado su postura al señalar que el problema no es que el comercio fronterizo entre Melilla y Marruecos sea malo, algo que ha negado porque "es bueno", sino que "es mucho" el que se está produciendo de un tiempo a esta parte.

"No puede ser mucho, tiene que ser acorde a los medios que hay, no puede ser un pozo sin fondo", ha afirmado Imbroda, que ha añadido que no se pueden mantener los volúmenes que se están dando en esta actividad económica porque afecta negativamente a otros.

"Hace falta darle más riqueza económica a la ciudad, la frontera debe ser más permeable en el sentido turístico", ha afirmado el presidente melillense defendiendo la necesidad de "bajar el comercio fronterizo para que sea bueno para los demás también".