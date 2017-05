PP denuncia que Junta incumple ley al no publicar anteproyecto Emprendimiento

Sevilla, 31 may (EFE).- El PP denunciará ante el Consejo de Transparencia que la Junta de Andalucía ha incumplido la ley al no publicar en el Portal de Transparencia el anteproyecto de ley de Emprendimiento y ha recordado que se trata de una reiteración, ya que no lo hizo tampoco con el anteproyecto de ley de Presupuestos.

La portavoz parlamentaria del PP-A, Carmen Crespo, ha criticado en rueda de prensa el "oscurantismo" del Gobierno andaluz y ha explicado que ante esta "reiteración" instan a que se busquen a los responsables y se ordenen las sanciones correspondientes.

Ha recordado que el Consejo de Transparencia ya concluyó que la Junta había incumplido la obligatoriedad de publicar el anteproyecto de ley de Presupuestos, por lo que ahora "ha vuelto a incumplir el mandato" y ha vuelto "de nuevo con el oscurantismo".

Ha exigido que se depuren responsabilidades de forma "inmediata" y que se asuma el compromiso de que no se va a volver a actuar de esta manera.

Crespo entiende que la Junta no ha publicado el anteproyecto de ley porque pretende que la información llegue "lo más limitada posible" o porque no han tenido tiempo "con el lío de las primarias" socialistas.

Además, ha dicho que el lunes se aprobó ya el proyecto de ley y tampoco está publicado, algo que para el PP supone "una falta grave" al ser la segunda vez que se incumple la ley.

El Consejo Consultivo es quien ha alertado de lo ocurrido, ya que, según su dictamen, alerta de que el anteproyecto de ley debería haberse publicado en el Portal de Transparencia tras elevarse al Consejo de Gobierno el 29 de marzo de 2016, y también en el momento de solicitarse el dictamen al propio Consejo Consultivo.

La diputada Teresa Ruiz Sillero ha asegurado que el PP está "vigilante" con el cumplimiento de la ley y ha criticado "la reiteración de publicar en el Portal de Transparencia los anteproyectos y proyectos de ley".

Ha explicado que en este caso, al igual que pasó con el anteproyecto de Presupuestos de la Consejería de Hacienda, si se estima la denuncia del PP se instaría a incoar expediente sancionador en la Consejería de Economía.