Córdoba acogerá I Congreso de Salmorejos que analizará receta por territorio

Córdoba, 31 may (EFE).- La Diputación de Córdoba acogerá el 15 y el 16 de junio el I Congreso Nacional de los Salmorejos donde se darán cita sopas frías de toda España para analizar su receta desde un punto de vista geográfico e histórico.

La directora del congreso, la historiadora y miembro de la Real Academia de Gastronomía, Almudena Becerril, ha explicado en la presentación del congreso que "la importancia radica en la vinculación de los alimentos con las personas, la tierra", por tanto, "no se puede abordar la gastronomía sin tener en cuenta la geografía y la historia.

En el congreso participarán otros salmorejos diferentes al emblemático salmorejo cordobés, como son el resto de salmorejos andaluces, el salmorejo aragonés, el canario, el extremeño y el manchego.

Todos ellos serán analizados desde sus raíces históricas, estudiando su implantación en las diferentes comunidades.

Por su parte, el presidente de la Cofradía del Salmorejo Cordobés, Miguel del Pino, se ha congratulado de que Córdoba sea conocida como una ciudad gastronómica excepcional, mientras que la delegada de Turismo de la Diputación de Córdoba, Carmen María Gómez, ha destacado "la puesta en valor de la riqueza gastronómica cordobesa unida a otros salmorejos" que proyectará el congreso.

En el congreso participarán gastrónomos como José Carlos Capel, crítico gastronómico, Fernando Huidobro, presidente de la Academia andaluza de gastronomía, Frederic Duhart, presidente de ICAF Europa (The International Commission on the Anthropology of Food), Juan Barbacil, de la Academia de gastronomía de Aragón o Mario Hernández, periodista de la Academia canaria de gastronomía.

También participarán Julio Vallés, presidente de la Academia de gastronomía de Castilla-León, María Ángeles Pérez Samper, catedrática de historia moderna de la Universidad de Barcelona, Adolfo Muñoz, restaurador, de la Academia de gastronomía castellano-manchega y Almudena Villegas, de la Real Academia de Gastronomía.