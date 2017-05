Los regantes de Doñana, "decepcionados" tras no garantizarse agua superficial

Huelva, 30 may (EFE).- Los regantes de entorno de Doñana están "decepcionados" después de que hoy, en el transcurso de una reunión mantenida en Madrid con representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), no se les haya garantizado la llegada de agua superficial para sus fincas.

El tema principal de la reunión, según ha explicado en un comunicado el presidente de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, Cristóbal Picón, ha sido el desbloqueo de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del trasvase de 4,99 hm3 al entorno de Doñana.

En este sentido, ha indicado que de las casi 300 hectáreas que aún no reciben agua de dicho trasvase de 4,99 hm3, y que eran beneficiarias del mismo según el proyecto inicial pero se vieron afectadas por la DIA del proyecto, no se les garantiza que el 100 % pueda recibir agua superficial y, para las que sí llegará el agua, no les dan fecha "para hacerlo posible".

El presidente de la plataforma ha recalcado que vuelven "igual" que se fueron y ha opinado que "lamentablemente la voluntad no vale, lo que vale son los hechos".

Picón ha recordado que la llegada del agua a esta superficie afectada permitirá el cierre de 120 pozos más.

Por otro lado, la plataforma ha tratado con responsables tanto de Agricultura como de Infraestructuras Hidráulicas la transferencia de 15 hm3 desde la Cuenca del Tinto, Odiel y Piedras hasta la del Guadalquivir.

Sobre este tema, ha lamentado que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, acudieran al Condado "a prometer la transferencia, que era una realidad, cuando la verdad es que no hay nada sobre ella encima de la mesa ni se espera en un futuro próximo".

Del mismo modo se ha pronunciado sobre las concesiones de agua subterráneas que, de forma temporal, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) se comprometió a autorizar para la Comunidad de Regantes Condado, basándose en un estudio sobre el óptimo estado del acuífero elaborado por el Instituto Geológico Minero (IGME).