El PSOE se atribuye la subida en Melilla de la bonificación al transporte

Melilla, 30 may (EFE).- El PSOE se ha atribuido hoy el mérito de la extensión a Melilla y Ceuta del aumento de la bonificación al transporte anunciada por el Gobierno para Canarias y Baleares, y ha afirmado que si no hubiera sido por su reivindicación tras conocer la medida en los archipiélagos, el Gobierno no habría dado el paso.

En rueda de prensa, la representante de la Gestora del PSOE, Sabrina Moh, ha asegurado que la "idea inicial" del Gobierno era "dejar fuera a Ceuta y Melilla" de este incremento de las bonificaciones, ya que "el apoyo del Gobierno de Rajoy a Melilla es cero, nada en absoluto".

La dirigente socialista ha lamentado que de haber ocurrido eso, habría sido "con el beneplácito y la complicidad del Gobierno de Melilla y todo el PP local", que "han demostrado en este asunto que su único papel es el de justificar y defender a su partido y a Rajoy, por mucho que eso suponga perjudicar a los melillenses".

De hecho, ha considerado que el anuncio del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ayer en el Congreso de los Diputados, respecto a que Melilla y Ceuta se beneficiarían también de medidas para el abaratamiento de los transportes como en Canarias y Baleares, "dejó en fuera de juego" a los dirigentes populares de la ciudad autónoma.

"A esa misma hora, varios dirigentes del PP melillense seguían defendiendo en redes sociales que pedir incrementar la bonificación a los melillenses era pura demagogia", ha señalado Moh tras criticar la pasividad con la que ha actuado en este tema la formación popular y el Ejecutivo autonómico tras anunciarse días atrás la mejora de las bonificaciones en Canarias.

Moh cree que "lo lógico" habría sido que el PP de Melilla "se sumase al carro" del trabajo iniciado por el PSOE desde ese momento para reivindicar esa misma medida en la ciudad autónoma, pero lejos de eso, el presidente melillense, Juan José Imbroda, condicionó su apoyo a la enmienda a que el PSOE aprobara los PGE enteros.

"Cuando Imbroda condiciona apoyar esta medida a que el PSOE vote a favor de los PGE, lo que está diciendo es que no quiere que a los melillenses se les mejore la bonificación", ha señalado Moh, que se ha preguntado para qué quiere el PP el apoyo de los socialistas cuando tiene los apoyos suficientes para aprobar el ejercicio presupuestario.

En este sentido, ha recordado que el PP votó en contra a los PGE del Gobierno socialista entre 2005 y 2011, sin que el Gobierno Socialista condicionara la llegada de las inversiones a Melilla como el Hospital Universitario o el incremento de la bonificación por residencia del 33 al 50 %, a las que "Imbroda votó en contra como senador".