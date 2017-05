Ministro Justicia trasladará a Interior problemas en frontera con Marruecos

Ceuta, 29 may (EFE).- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha comprometido hoy a trasladar al Ministerio del Interior los problemas de atascos en la frontera que separa Ceuta de Marruecos y que han provocado esta mañana que más de 500 personas le hayan abucheado en su visita a esta ciudad.

Rafael Catalá se ha referido ante los periodistas a la protesta realizada esta mañana por empresarios del sector comercial que se han concentrado ante el Ayuntamiento de la ciudad para reclamar una mayor agilidad en el paso fronterizo.

El titular de Justicia ha reconocido que este acto de "reivindicación" se ha producido para "mejorar el funcionamiento de la frontera y mejorar esos flujos, aunque el Ministerio del Interior está comprometido para que esto se produzca con la mayor normalidad".

"Me comprometo a trasladarlas en Madrid al Ministerio del Interior o la Vicepresidencia del Gobierno porque el compromiso del Gobierno de España es máximo con Ceuta y mantener las inversiones de la conexión con la frontera", ha afirmado.

El ministro de Justicia tiene previsto mantener un breve encuentro hoy con los representantes del sector comercial que se han concentrado en la ciudad para recoger sus inquietudes y demandas.

Por su parte, el presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas (PP), ha valorado que el ministro de Justicia "no es una excepción dentro del Gobierno de la Nación que está plenamente convencido de que en Ceuta, por razón de sus singularidades, exige un plus adicional que no depende de simpatías personales ni de cálculos electorales".