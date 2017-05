Maíllo tilda de "traslado de responsabilidades" la nueva ley emprendimiento

Sevilla, 29 may (EFE).- El portavoz de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha tildado de "traslado de responsabilidades" el proyecto de Ley del Emprendimiento aprobado hoy por el Gobierno andaluz, ya que parecerá "que el que no encuentra empleo es porque no quiere, y no por la incapacidad de los gobiernos de desarrollar políticas de empleo".

Maíllo ha indicado en una nota que con esta nueva ley, el Gobierno andaluz pretende contraponer "el derecho al emprendimiento frente al derecho al trabajo", por lo que ha manifestado "no vamos a compartir esa visión que tiene Susana Díaz, así como todos los gobiernos de derecha".

El portavoz ha cuestionado que esta nuevo proyecto sea la "nueva panacea", y ha instado a que las administraciones públicas y los gobiernos "se comprometan con un derecho humano como es el derecho al trabajo".

De hecho, Maillo ha subrayado que "es justo el derecho al trabajo lo que tienen que garantizar" estas administraciones.

La nueva ley, pendiente tan solo de su aprobación por el Parlamento andaluz, se ha elaborado con la participación de los principales agentes sociales y representantes de los autónomos, y tendrá un carácter integral en lo referido a proporcionar la constitución de empresas y eliminar burocracia y garantizará atención personalizada.

Esta nueva norma, según ha informado Antonio Ramírez de Arellano, consejero de Economía y Conocimiento, prevé establecer servicios dirigidos a conectar emprendedores e investigación, a impulsar iniciativas nacidas en el seno de las universidades y que cuenten con potencial innovador, el apoyo al acceso a financiación y el asesoramiento para jóvenes y mujeres.