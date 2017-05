Juzgado declara nulo un pleno el que se impidió moción contra transfuguismo

Vélez-Málaga 29 may .- El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Málaga ha declarado nulo el pleno del Ayuntamiento de Vélez-Málaga del pasado septiembre en el que no se incluyó en el orden del día una moción para abordar la situación de un edil considerado tránsfuga por el PP.

El portavoz del PP, Francisco Delgado Bonilla, ha explicado hoy que su grupo presentó una moción para que se debatiese en esa sesión un posible incumplimiento del pacto antitransfuguismo y la condición de tránsfuga del concejal José Antonio Moreno Ocón, "expulsado por Ciudadanos por conducir ebrio".

Ha recordado que Moreno Ocón no entregó su acta de edil tras ser expulsado de su formación y se incorporó al equipo de gobierno como concejal de Educación y Comercio, lo que dio momentáneamente la mayoría absoluta al ejecutivo local, encabezado por el PSOE.

Ante la polémica suscitada por este nombramiento, Moreno Ocón dimitió a la semana y es precisamente esa renuncia a sus delegaciones y el paso a la oposición el argumento que utilizó el equipo de gobierno para no incluir la moción del PP en el orden del día del pleno ordinario de septiembre.

Sin embargo, para el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Málaga, la decisión del alcalde, Antonio Moreno Ferrer, conculca el derecho de participación política del PP, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Española.

Según la sentencia, contra la que cabe recurso, "la Alcaldía no puede unilateralmente erigirse en órgano que determine lo que puede y no puede ser debatido por el pleno, o las cuestiones que, siempre según particular su criterio, tienen o no fundamento y sentido".

Además, añade el magistrado que la potestad de configuración del orden del día debe ser ejercitada con la debida "mesura y ponderación".

Delgado Bonilla ha afirmado que este fallo, en el que también se condena al Ayuntamiento al abono de las costas judiciales, constata que "desde el inicio de este mandato, existe una constante vulneración de los derechos fundamentales de la oposición y un déficit democrático".

Por otro lado, ha asegurado que si Vélez-Málaga fue "el hazmerreír" de toda España con el nombramiento de Moreno Ocón como concejal de Educación, vuelve a serlo con la entrada nuevamente de este edil en el equipo de gobierno, en este caso como responsable de las delegaciones de Contratación y Patrimonio.

"El alcalde ha incorporado de nuevo al concejal tránsfuga que le otorga mayoría absoluta, lo que demuestra que lo único que le importa es el sillón, la poltrona, sin tener en cuenta el buen nombre de Vélez-Málaga", ha añadido.