Denuncian construcción chiringuito hormigón en playa del entorno de Doñana

Huelva, 29 may (EFE).- El Círculo de Medio Ambiente de Podemos Huelva ha denunciado ante la Fiscalía, el Seprona y la Consejería de medio Ambiente, la construcción de un chiringuito de hormigón en la playa del Parador de Mazagón (Huelva), zona incluida en la Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD).

El Círculo, según se recoge en la denuncia, consultada por Efe, ha señalado que "puede estar vulnerándose la normativa de protección de estos espacios", ya que se trata de un espacio que está protegido de diversas maneras.

Ha considerado que una edificación de este tipo "no parece que sea compatible con lo determinado POTAD, ya que no cumple el punto dos de ese articulo, porque no esta fuera de la playa sino en plena playa y también atenta contra la propia bajada y la visión ambiental de los acantilados de estas playas".

Según la fuente, este lugar es una Zona de Dominio Público, que puede ocuparse para usos no residenciales de apoyo al mismo, si bien para el caso de que estas edificaciones sean desmontables requieren autorización municipal y si no lo son concesión administrativa por la Administración del Estado por un plazo limitado.

El Círculo ha indicado que en este caso es el Ayuntamiento de Moguer el que saca la licitación para la explotación del chiringuito, por lo que "este parece ser municipal pero construido bajo concesión del Estado, pero según el Pliego se indica que está pendiente de obtención de los permisos que en relación con la ejecución le competen a la Junta" y que la administración autonómica "no lo podrá otorgar" ya que la edificación contraviene el POTAD.

Por ello el Círculo ha solicitado a los tres estamentos que tengan en consideración su posible intervención para que, desde el ejercicio de sus competencias, interesen la información necesaria respecto del este expediente de obra, sobre el que se solicita se valore la suspensión cautelar del mismo en tanto se aclare su compatibilidad con lo determinado en la normativa de protección vigente para estos espacios.

Además han pedido que se solicite informe de los requerimientos efectuados por parte de la administración local respecto a dicho deber, si los hubiere, y si se ha hecho valer, valorando tras todo ello si se ha podido incurrir en algún tipo de negligencia administrativa por parte del Ayuntamiento de Moguer, y se inste al cumplimiento de la misma garantizando la restitución al estado de original de dicho paraje.