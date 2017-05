Avería ascensor impide salir a la calle a niño con discapacidad hace 5 años

Lepe , 29 may .- Los padres de un niño de 10 años con una discapacidad motivada por una parálisis cerebral han denunciado que hace más de cinco años que no pueden sacarlo a la calle debido a la avería del ascensor, que no ha sido subsanada en un piso de titularidad municipal en Lepe (Huelva).

Así lo ha explicado a Efe una portavoz de la familia, que ha indicado que el niño no tiene apenas movilidad, y sus padres, de 55 y 43 años, denuncian que su hijo está "prisionero" en su casa, ya que a su peso se añade el de la silla que necesita, que suma unos 100 kilos, lo que les hace imposible subir los tramos de escalera que conducen a su vivienda.

Todo ello, han dicho, por una avería en el ascensor que no se ha arreglado, según lamentan, en un edificio de titularidad municipal que les fue concedido por los servicios sociales.

Ante esta situación, los padres han solicitado que les sea permutada la vivienda por otra de la mismas características sociales, pero de planta baja, con lo que su problema en concreto le sería solucionado.

Por su parte, el Ayuntamiento de la localidad ha admitido que conoce la situación de esta familia, complicada porque el edificio cuenta con 17 escalones para llegar al ascensor, además de ser una escalera exterior, que impide que se ubique un montacargas.

Por ello, han dicho, se les ofreció en su día una permuta en otra zona, ya que en el mismo edificio viviendas de planta baja sólo cuentan con una habitación.

Tampoco pueden hacer la permuta con una vivienda en otra calle próxima, la Plaza de Santa Ana, ya que no se trata de una vivienda municipal, sino de la Junta, además de que ha sido ocupada ilegalmente por una familia que ha sido denunciada al respecto.

Han indicado, además, que el ascensor fue arreglado en su día, para lo que se invirtieron unos 5.000 euros, y pocos días después volvía a estar estropeado, de modo que se espera que se pueda solucionar la ocupación ilegal de la casa que demandan para poder llevar a cabo la permuta.