Carrasco dice que el triunfo es meritorio por la "calidad" de los rivales

Cádiz, 28 may (EFE).- El jiennense José Luis Carrasco, del equipo Specialized Sport Bike, se ha mostrado este domingo satisfecho de haber ganado por segunda vez consecutiva a Vuelta a Andalucía de Bicicleta de Montaña (MTB) y ha destacado que el éxito es meritorio debido a la "calidad" de los rivales.

"Estoy muy satisfecho, más si cabe por el nivel de los rivales y por cómo empezaba la vuelta, con una primera etapa en la que no puede estar a la altura de ellos y he tenido que remontar poco a poco", relató Carrasco en declaraciones que facilita la organización.

"Me sorprendí a mi mismo con la ventaja obtenida en la tercera etapa", añadió el jiennense en Alcalá de los Gazules (Cádiz), escenario de la última etapa con un recorrido 70 kilómetros.

Carrasco tomaba la salida de esta última etapa de la Vuelta Andalucía MTB 2017 con un objetivo claro: "Mantener el liderato, por lo que la táctica era saber gestionar la diferencia respecto a los rivales".

El exciclista profesional admitió las dificultades y el esfuerzo que tuvo en el transcurso de la última jornada celebrada hoy en tierras gaditanas.

"No me lo han puesto fácil, lo han intentado de forma reiterada pero he podido aguantar bien las embestidas y no perder su rueda en ningún momento, por lo que tiene más mérito el éxito conseguido", insistió.