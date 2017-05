Saenz de Santamaría: No dejaremos que delirios pongan en peligro a España

Islantilla , 27 may .- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha subrayado hoy que el Ejecutivo "no va a permitir que nadie ni por ambiciones personales ni delirios de ningún tipo pueda poner en peligro una España unida y solidaria".

Una España, ha abundado durante su intervención en la clausura del XV Congreso Provincial del PP de Huelva, "por la que trabajamos muchos para dejarla mejor de que como la encontramos".

Ha criticado que al presidente catalán, Carles Puigdemont, "le de pereza ir al Congreso de los Diputados, no vaya a ser que tenga que escuchar lo que no quiere oír", y ha responsabilizado a "los que imponen y exigen un referéndum contra la Constitución" de ser los que impidan que "llegue a buen puerto el diálogo con los que gobiernan la Generalitat".

Un referéndum, ha precisado, que "no podemos ni queremos autorizar porque no es bueno que en este país nos separemos y nos dividamos, hay que seguir trabajando en la unidad", ha indicado.

Se ha referido también al hecho de que el expresidente catalán, Jordi Pujol, llame a la movilización en Cataluña: "Este proceso le viene muy bien para tapar sus procesos, los que tiene en la justicia", ha remarcado la vicepresidenta quien ha pedido "respeto para los catalanes, porque uno no puede jugar con los sentimientos de la gente para tapar la corrupción u otras cuestiones, estamos aquí no para desgarrarles, si no para sacar a España adelante".

Además, ha abogado por incidir en "un proyecto de unidad, de crecimiento, recuperación, empleo y bienestar" para España y para Andalucía.

Por su parte, el presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha criticado el desgobierno al que el Ejecutivo andaluz, con su presidenta, Susana Díaz (PSOE), a la cabeza, ha sometido a la región durante los dos últimos años.

"Hemos vivido un tiempo que me llama la atención con una presidenta ausente, con una sede de la Presidencia vacante durante dos años", ha dicho, dejando claro que "no vamos a permitirlo mientras que las listas de espera nos desesperan, mientras hay niños en caracolas en los colegios, no llegan las infraestructuras o seguimos siendo líderes en desempleo".

Ha lamentado que haya sido sólo hace dos días, tras perder las primarias del PSOE, cuando Díaz haya dicho que "se va a poner a trabajar por Andalucía", cuando "desde el PP no hemos parado un minuto, presentando en el Parlamento el doble de iniciativas que el PSOE y resto de fuerzas políticas".

"Si en Andalucía ha habido un gobierno que no ha cumplido con sus obligaciones, también ha habido una oposición dispuesta a dar la cara y a pelear para que andaluces tengamos lo que merecemos", ha concluido.

En el acto también ha participado la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, quien ha señalado que "hay que ayudar a los andaluces a formar parte de la España de las oportunidades", algo que "sabemos y queremos hacer desde los ayuntamientos y las comarcas" y "ganando con un proyecto claro, con mucha ilusión, trabajo y desde la unidad".

Báñez se ha referido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la persona que "ha hecho posible que, junto a la sociedad española, vivamos una recuperación muy social, en la que aún queda mucho camino por recorrer, ya que hasta el momento sólo se ha recuperado el 60 % del empleo perdido por la crisis".

"Queda mucho por hacer, pero vamos en la buena dirección en esa carrera, y contamos con el mejor piloto posible al volante, Rajoy, el hombre de la firmeza, la fortaleza y el compromiso, el hombre que mira hacia adelante con la meta de alcanzar los 20 millones de empleados y lo vamos a conseguir", ha remarcado.

En el congreso de hoy Manuel Andrés González ha sido reelegido presidente del PP de Huelva tras obtener el 96,9 por ciento de los votos de los 452 compromisarios.