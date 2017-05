Revista refleja la cultura más radical que gravita en torno a los toros

Sevilla, 27 may (EFE).- Toreros zombis, mausoleos de toreros, una historia de las cuatro plazas de toros que hubo en París, un estudio sobre los textos taurinos de Leon Bloy y el antiguo grupo de rock "Los toros", entre otros asuntos, integran el "Boletín de loterías y toros", una revista casi secreta, inaudita y radicalmente taurina.

El editor David González Romero -creador de la editorial El Paseo- y Manuel Grosso, jurista y creador del Festival de Cine Europeo de Sevilla, figuran entre las firmas habituales de la revista que dirige el escritor, traductor y doctor en Historia Fernando González Viñas, biógrafo de "Manolete" y comisario de la conmemoración del centenario del torero.

La publicación es anual, sale con unas 130 páginas, se edita en Córdoba, en donde cuenta con el apoyo económico de una cadena de restaurantes, carece de distribución y se reparte de mano en mano entre iniciados como si fuese un producto clandestino, todo lo cual contrasta con la elevada calidad gráfica, literaria, investigadora y editorial de la revista, que también se ocupa de cine, cómic y artes plásticas, en su relación con el toro y el toreo.

Esta semana ha salido de imprenta el número "especial" que conmemora los 25 años de vida de la revista que conserva el nombre del antiguo "Boletín de loterías y toros", que en el siglo XIX fue la publicación taurina más longeva, y que trataba tanto de toros como de loterías, dos ámbitos tan ligados a la suerte.

González Viñas ha explicado a Efe que la revista, que ahora cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y la Diputación de Córdoba, surgió como un fanzine en la Facultad de Filosofía de Córdoba, en coincidencia con las horas finales de la revista "Taurología", de la que en Madrid se editaron hasta siete números, dirigidos por el canadiense Dan Harlap.

Por aquella época, en Valencia, el poeta y escritor Carlos Marzal dirigió hasta nueve números de la revista "Quites", en la que colaboraron poetas como Pablo García Baena y pintor y escritor Ramón Gaya, entre otros.

En la estela de esas publicaciones pero "entre el ensayo y el caos" ha situado González Viñas el "Boletín de loterías y toros", que con su cuarto de siglo a cuestas ha publicado números monográficos como el de 2007, dedicado a erotismo y tauromaquia, con colaboraciones de Montero Glez y Enrique Gil Calvo, entre otros, u otro anterior titulado "Comerse al toro".

Ese monográfico no era sólo gastronómico ni abordaba al toro sólo como alimento, sino también como nutriente simbólico y espiritual, según González Viñas, quien ha señalado que esos monográficos, así como la variedad de temas y colaboradores del resto de los números han dotado al "Boletin" de una "voz propia".

Sobre que la revista sea una prueba del peso cultural de los toros, González Viñas ha asegurado que "no hay cabeza pensante" que pueda dudar de la trascendencia cultural de la tauromaquia, lo que pasa -ha dicho- "es que vivimos en un mundo de extremos, y se llega a negar lo evidente; otra cosa será si se trata de una cultura necesaria o no, o de una cultura educacional o no".

"O si se trata de una cultura popular o no; yo creo que los toros van más allá de la cultura popular y forman parte también de una cultura de elite que ha tratado de ocultarse; es popular y de elite y siempre lo ha sido", ha añadido.

En su artículo para este número -a continuación de las páginas que reproducen el homenaje del ilustrador mexicano Carlos Salgado al legendario torero "el Pana", fallecido el año pasado-, Manuel Grosso advierte de que "el problema es que la mal llamada fiesta de toros es un baño de realidad tan poderoso que nos asusta".