Premian al norteamericano Robert J. Genco por su trabajo en la periodoncia

Málaga, 27 may (EFE).- El norteamericano Robert J. Genco ha recibido la medalla de platino de la Fundación de la Sociedad Española de Periodoncia (SEPA) durante el congreso que esta institución ha celebrado hasta hoy en Málaga, al que han asistido más de 4.500 profesionales.

Genco, profesor de Biología Oral en la Universidad Estatal de Buffalo (EEUU), es autor de más de quinientas publicaciones y se le ha otorgado el galardón en reconocimiento a su trabajo en el campo de la periodoncia y la terapéutica con implantes, ha informado hoy la SEPA en un comunicado.

"Estoy muy orgulloso de que me hayan elegido para este premio, especialmente porque los ganadores anteriores son profesionales realmente excepcionales en el campo de la Periodoncia, como Jan Lindhe, Raul Caffese y Klaus Lang", ha señalado Genco.

A lo largo de más de cuarenta años de profesión, este especialista ha realizado contribuciones muy significativas en muchos aspectos, tanto desde su labor como académico y docente de Periodoncia, como investigador e impulsor de la misma.

Entre sus méritos, destaca el hecho de haber publicado cerca de cuatrocientos artículos y haber participado o elaborado más de una treintena de libros.

El especialista norteamericano, que ha sido editor jefe del "Journal of Periodontology and Anals of Periodontology" (1988-2006), ha destacado en sus palabras de agradecimiento "el impresionante nivel que ha alcanzado la periodoncia española, que se ha situado como líder mundial en este campo y en la terapia de implantes".

La Fundación SEPA ha entregado otro reconocimiento a la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) por sus méritos en la promoción de la salud general y bucal, así como por su creciente interés por conocer y abordar la conexión que existe entre la salud periodontal y la incidencia que esta relación tiene en la población.