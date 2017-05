Arenas pide a Sánchez que no "podemice" el PSOE y no juegue con unidad España

Islantilla , 27 may .- El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, ha pedido al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que no "podemice" a su partido y que "no juegue con la unidad de España".

En su intervención durante la inauguración del 15 Congreso Provincial del PP de Huelva, que se desarrolla bajo el lema 'Creemos en Huelva', Arenas ha incidido en que "el PSOE tiene que seguir siendo el PSOE", que "no imite" porque "la gente no vota a la copia, sino al original" y "ha de tener claro que la unidad de España significa igualdad de derechos y deberes para los españoles".

En este punto ha manifestado que su deseo es que ante el reto del independentismo catalán "el PSOE nos ayudara" en el trabajo que "de manera extraordinaria en el fondo y la forma está haciendo la que es hoy hay una persona que es el símbolo de la cohesión de España en Cataluña, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz de Santamaría".

El dirigente popular ha señalado que "no está contento con lo que está pasando en PSOE, no es bueno que un partido referente en España se parta por la mitad, y eso fue lo que le pasó el pasado domingo, se partió".

"El lío del PSOE es una desgracia par España, ojalá lo resuelvan pronto, y continuemos nosotros con nuestra ideología y ellos con la suya, los dos epígrafes bajo los que más ha prosperado el país en las últimas décadas", ha abundado.

Arenas ha definido al PP como "el mejor partido" pero "se han cometido muchos errores y si no los rectificamos dejaremos de serlo", punto en el que, sin embargo, ha querido llamar la atención sobre el hecho de que "lo nuevo no es sinónimo de bueno".

Por ello, considera que los que la llevan algún tiempo en el partido deben de ver "a diario como mejorarlo" desde "el parámetro de la independencia, que es uno de los grandes legados de Mariano Rajoy; el PP es propiedad de los españoles y militantes, cultivemos independencia como proyecto político de nuestro partido", ha apuntado.

Por su parte, la secretaria general del PP-A, Dolores López, se ha referido a la derrota de Susana Díaz el pasado sábado en las primarias del PSOE, destacando que "sus políticas antiguas han caído, han fracasado, pero se va a aferrar a su sillón para no perder su trocito socialista de Andalucía".

"Ni su propio partido le ha abanderado su modelo, no la quieren", ha apuntado la dirigente popular que considera que el PP tiene en estos momentos "una oportunidad de oro y nos toca levantar la bandera del futuro de nuestra tierra".