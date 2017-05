Quino Soler dice que en Benidorm "hay que ir a ganar por respeto a todos"

Córdoba, 26 may (EFE).- El técnico del Ángel Ximénez-Avia, Quino Soler, manifestó hoy que a la pista del BM Benidorm, su último rival liguero, "hay que ir a ganar por respeto a todos", ya que son tres los implicados en el descenso "y esto da muchas vueltas".

Soler dijo a Efe que el Ximénez en otras temporadas se ha visto en situación análoga y necesitaba que otros equipos ganasen para eludir el descenso, por lo que "hay que ser profesionales" y, por ello, deben ir "con la obligación de ganar" aunque no se jueguen mucho.

Consideró que "sería fastidioso" que no lograsen ganar por no competir bien y que "por otro lado se dieran los resultados para llegar a la octava plaza y no se consiguiese", en caso de que perdieran Valladolid y Guadalajara.

Además, recordó que tienen el "aliciente" de superar la mejor puntuación histórica del club en la Asobal, cifrada en sus actuales 24 puntos.

El preparador malagueño indicó que es consciente de que Benidorm será un equipo "muy difícil de jugar" porque llegan "vivos a la última jornada y dependiendo de ellos"; algo que hubieran "firmado" al término de la primera vuelta cuando eran colistas, una situación "engañosa" propiciada por un comienzo "muy duro".