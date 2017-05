POSE pide similar beneficio para Ceuta, Baleares y Melilla que el de Canarias

Ceuta, 26 may (EFE).- El secretario general del PSOE de Ceuta, Manuel Hernández, ha solicitado hoy a los representantes de Ceuta en las Cortes que "luchen" por conseguir para los vecinos de esta ciudad, Melilla y Baleares la misma bonificación por residente similar a la obtenida por Nueva Canarias para ellos.

En un comunicado, el PSOE ha recordado que Nueva Canarias ha acordado con el Gobierno de la Nación una bonificación indefinida del 75 por ciento en los billetes de transporte marítimo y aéreo entre islas para residentes, a cambio de dar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado del 2017.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Ceuta, Manuel Hernández, ha manifestado su "disconformidad" con que el descuento sea tan sólo para la comunidad Canaria, excluyendo a Ceuta, Melilla y Baleares, y pide al Gobierno del Partido Popular que haga extensiva la bonificación.

El socialista ha asegurado que "no es de recibo que los ceutíes no puedan beneficiarse de similar bonificación, especialmente en el transporte marítimo, teniendo en cuenta que la ciudad autónoma no cuenta con enlaces aéreos que conecten a Ceuta con ningún otro punto de la geografía española".

A pesar de que el descuento por residente en Canarias solo se aplicará a los viajes entre islas, "el trayecto que une a Ceuta con la península puede ser de similar distancia o incluso menor", ha apuntado Manuel Hernández.

El portavoz socialista critica duramente la "inactividad" de los senadores -Fatima Mohamed y Guillermo Martínez- y el diputado -Juan Bravo- del PP en Ceuta, ya que "desde que Rajoy llegara a la Moncloa no han hecho absolutamente nada para defender los intereses de los ceutíes en las Cortes Generales".

"Una reivindicación ciudadana tan necesaria, como es el abaratamiento del transporte marítimo en Ceuta, a la que el PO no es capaz de dar respuesta ni sacar hacia adelante, mientras vemos que sería totalmente viable y que Canarias lo ha conseguido", ha añadido el socialista.