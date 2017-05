Imbroda: Petición de 75 % de PSOE es postureo si no la presenta y aprueba PGE

Melilla, 26 may (EFE).- El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha instado al PSOE a presentar una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado a su petición de extender el 75 % de bonificación a transporte que el Gobierno negocia en Canarias, y que después los apruebe, porque si no, será "un postureo".

A preguntas de los periodistas, Imbroda ha rebatido así la exigencia que horas antes había hecho públicamente el diputado del PSOE en la Asamblea, Francisco Vizcaíno, a quien ha recomendado que hable con el Grupo Socialista en el Congreso para que presente la enmienda "y además, vote el presupuesto".

Imbroda cree que eso es lo que corresponde porque el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) está actualmente en las Cortes, en periodo de enmiendas, tras haber superado la primera instancia de las enmiendas a la totalidad.

"Es momento parque el PSOE presente esta enmienda para pedir el 75 % de todo lo habido y por haber, y que además de eso, apruebe el presupuesto, porque si no, puedo pedir no el 75 %, sino que nos den el 325 % y dinero en mano para que nos lo gastemos en Marbella, porque como de todos modos no voy a votarlo_", ha rebatido Imbroda.

Por ello, ha pedido al PSOE "menos historia, menos cuentos y fotos a la galería", ya que "el movimiento se demuestra andando", y en este caso conlleva pedir el 75 % en el Congreso y aprobar el PGE, en cuyo caso lo aplaudirá, pero si no se mantendrá en que la exigencia del PSOE es "una falsería" y "un globo".

Vizcaíno había justificado la petición de extender a Melilla el 75 % de la bonificación que el Gobierno negocia para Canarias al señalar que la distancia que puede haber entre El Hierro y Fuerteventura, o Gran Canaria y Lanzarote, es similar o incluso superior que la que separa Melilla de la península.