Hierro: "Nuestras posibilidades pasan por los tres puntos en Córdoba"

Oviedo, 26 may (EFE).- El técnico del Oviedo, Fernando Hierro, ha subrayado hoy que las posibilidades de jugar el "playoff" pasan "por sumar los tres puntos" ante el Córdoba, y ha reconocido que será un partido complicado en el que será igual de importante "ser contundente" en las áreas como jugar con "la presión y la tensión".

"En estas últimas jornadas juegan muchos factores, no se puede controlar todo del fútbol y por eso queremos llegar con opciones al último partido. Todo pasa por ganar en Córdoba, es una realidad que tenemos que afrontar, hay una posibilidad -esa victoria- y nos aferramos a ella", ha apuntado Hierro.

El malagueño ha señalado que si el equipo hubiera conseguido transformar alguno de sus empates en victorias, algo que el técnico cree que el bloque merecía, hubieran sido más los triunfos en estas últimas jornadas, por lo que considera "necesario" ganar también a "nivel mental".

"Son muchas jornadas sin sumar de tres pese a que hemos competido mejor en las últimas salidas, y una victoria nos daría tranquilidad. Todo depende de estos nueve puntos y los equipos más contundentes en las áreas son los que están consiguiendo los objetivos porque cualquier detalle cambia un partido", ha dicho el técnico.

El propio Hierro ha reconocido que los equipos de arriba no han "sumado mucho" en este tramo final, de ahí que se hayan reenganchado equipos como el Valladolid -por delante de los azules- y ha señalado que la explicación a la seguía de puntos es "interna" y el equipo se deja "todo".

"Yo no puedo reprocharle nada a un vestuario que hace todo lo que puede. Tenemos la sensación de que hemos hecho méritos para puntuar más, al menos yo. Sólo pensamos en Córdoba, su estadio lleno y en que se juegan la vida, así que lo importante es que a ilusión, motivación y ganas no nos puede ganar nadie", ha concretado el entrenador carbayón.

Hierro, que ha bromeado con quitar a sus jugadores los teléfonos para que no sepan los resultados de los rivales, ha confesado que él no mira nada hasta que no acaba su partido, y ha explicado que es normal que los futbolistas estén pendientes si quieren, porque, explica, "es también su trabajo".

"Normalidad y tranquilidad, tanto si quieren saber los resultados como si no, yo bastante tengo con preocuparme de lo mío", concluye el técnico, quien ha bromeado también con los rumores que le situaban en el banquillo de Las Palmas -ocupado ya por Quique Setién- y ahora en el del Granada.

Los azules, que han trabajado hoy a puerta cerrada y harán lo propio mañana antes de viajar rumbo a Cordoba, han entrenado con las ausencias de Ortíz y Michu, bajas confirmadas para el domingo, y con Borja Domínguez como una de las posibles novedades en la lista tras su recuperación.