Rodríguez denuncia que la Junta tiene como referentes empresas contaminantes

Sevilla, 25 may (EFE).- La líder de Podemos, Teresa Rodríguez, ha denunciado hoy que la Junta utiliza a empresas "contaminantes" como referentes de la lucha contra el cambio climático, acusación que ha negado la presidenta Susana Díaz, que la ha acusado de "mentir" y de hacer política "inútil" para los andaluces.

La coordinadora y portavoz de la formación morada ha planteado, en la sesión de control al Ejecutivo, que en un congreso internacional organizado por la Junta, con Díaz como parte del comité de honor, ha contado con empresas multinacionales españolas como Endesa, Cepsa, Repsol o Atlantic Cooper, de las que ha dicho que son "responsables de emisiones que causan" el efecto invernadero.

"Estos son los referentes de la tan anunciada ley contra el Cambio Climático que lleva encerrada en un cajón desde 2014. Esta es la trama de la que habla Podemos, una trama corrupta, cocinada y de puerta girada con el poder político", ha sostenido.

La presidenta ha replicado que en dicho congreso participaron también los grupos ecologistas con la máxima libertad para exponer lo que creen, cada parte -ha matizado- con sus posiciones.

"Mire, hay tres maneras de enfrentarse al cambio climático: una la de los negacionistas, tipo Rajoy. Otra los (Donald) Trump, que se acaba de enterar del problema mundial; los que acaban de llegar (por Podemos) que se enteran ahora y finalmente los que llevamos muchos años trabajando desde el rigor y la coherencia", ha apostillado.

La dirigente de Podemos ha instado a la presidenta a que dijera quien pagó el congreso, a cambio de qué por participar y por qué "se las va a utilizar "como fuente para elaborar" la ley de lucha contra el cambio climático.

Ha denunciado las "filtraciones" al río Odiel de la mina de Zarza, en Huelva, que "han llegado al mar, una -ha precisado- de las 86 instalaciones mineras y escombreras que "filtran" a este río "sin el control y supervisión" de la Junta.

"Ahí está su tarea de protección del medio natural cuando la Unesco amenaza con meter a Doñana dentro del patrimonio en peligro. Y ante esto piden a empresas que quieren convertir a Huelva en un vertedero que patrocinen un congreso para lavarles la cara", ha advertido Rodríguez, que ha tildado de "caduco y perdedor" el modelo medioambiental del Gobierno de Díaz.

Por ello, ha pedido que se cobre a las empresas contaminantes para restaurar los ecosistemas, un plan de transición energética hacia energías limpias y un plan de restauración de zonas contaminadas.

"Quizás esperaba un reproche sobre sus resultados en las primarias, pero en base a la premisa ecologista de Podemos no vamos a hacer leña del árbol caído", ha apostillado.

La dirigente socialista ha contestado: "No se si ha hecho leña, pero gritos ha dado muchos. Por gritar más no se tiene más razón, no se por qué está tan alterada".

Ha afeado a Rodríguez su actitud "agitada y de agitadora" y, tras confirmar que el proyecto de ley contra el Cambio Climático está en el Consejo Consultivo, ha acusado a la líder de Podemos de "mentir y manipular", de "continuar con la política inútil que ha venido ofreciendo durante los dos primeros años de la legislatura".

Según Díaz, la portavoz "miente" sobre el vertido de la Zarza, ya que ha sido la Junta la que ha llevado el asunto ante la Fiscalía y se ha actuado "desde el primer momento, conteniendo el vertido y las consecuencias", y ha tildado de "mínimas" las consecuencias para la ría.

"Crea alarma y está poniendo en peligro la imagen de Huelva, que no es ningún vertedero sino un orgullo para Andalucía. Cuando salga de los gritos debería plantearse hacer política útil en los años que restan de legislatura", ha criticado.

Como medidas, Díaz ha recordado la puesta en marcha desde el 2002 de la Estrategia contra el Cambio Climático, de los programas de mitigación, que han permitido un 19 % en la reducción de emisiones, así como que el proyecto de ley este ya en el Consejo Consultivo o la adopción de medidas de ahorro y eficiencia energética.

También ha mencionado que 549 ayuntamientos se han sumado a la iniciativa europea de reducir al menos el 20 % las emisiones en el 2020.