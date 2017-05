PSOE pide poner en marcha educadores de calle para menores inmigrantes

Melilla, 25 may (EFE).- El PSOE de Melilla ha instado hoy al Gobierno autonómico a que quite gastos superfluos para poner en marcha ya un programa permanente de educadores de calle, dirigido al colectivo de menores inmigrantes, un colectivo que supera el medio millar de personas en la ciudad autónoma.

En rueda de prensa, la representante de la gestora del PSOE de Melilla, Sabrina Moh, ha hecho esta petición después de que el consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, anunciara que ha pedido a la secretaria de Inmigración y Emigración una partida para este programa, ya que la intención es que tenga continuidad y para ello, necesitan más recursos.

Ha pedido al Gobierno melillense que "no espere a ver si hay o no más fondos por parte del Estado, sino que actúe ya y no deje pasar más tiempo", para lo que ha instado en eliminar partidas de los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma que considera "totalmente superfluas".

Ha citado como ejemplos la partida de 1.750.000 euros para gastos de representación del Gobierno; 250.000 para representación municipal; y 160.000 euros para gastos diversos de Presidencia, con lo que "no hace falta esperar a ver si el Estado da o no algún tipo de ayuda porque se puede hacer desde ya mismo".

Una iniciativa, apuntó Moh, que generará empleo, "dado que se contratará a personas como educadores de calle" y que "servirá para ayudar a estos mena y sacarlos de la calle y evitar así efectos negativos", contribuyendo a mejorar una situación "que genera una gran preocupación entre una parte importante de la ciudadanía melillense".

Moh ha recordado que desde el PSOE pidieron estos educadores de calle hace más de un año como una medida que podría contribuir en mejorar la realidad de los menores inmigrantes en Melilla.

Actualmente, hay alrededor de 500 niños acogidos por la Ciudad Autónoma, a lo que hay que sumarles los que viven en la calle, por lo que el PSOE considera que es "una realidad compleja, que genera preocupación entre la ciudadanía, y que precisa una intervención".