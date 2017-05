Díaz sobre la ejecutiva de Sánchez: "Me parecerá bien todo"

Sevilla, 25 may (EFE).- La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha asegurado hoy que no se va a "meter" en el equipo que haga Pedro Sánchez para dirigir el PSOE porque cree que "buscará a los mejores para tener la mejor dirección" y ha señalado que lo que él decida le parecerá bien, ante lo que ha insistido: "Me parecerá bien todo".

En declaraciones a los periodistas antes de participar en la sesión de control al Gobierno en el Parlamento andaluz, Díaz ha indicado que es Sánchez quien sabrá "el talento y la capacidad" de quienes decida tener junto a él en su ejecutiva.

Ha garantizado que "desde el minuto uno" van a "ayudar a Pedro" y "lo que haga falta" para que el PSOE "vuelva a ser la alternativa de gobierno en España".

Ha asegurado "con claridad" que los socialistas andaluces van a "arrimar el hombro" con las políticas "de izquierdas", ya que considera que "la mejor manera" de ayudar al PSOE en España es manteniendo en Andalucía "la confianza mayoritaria de los ciudadanos".

Díaz ha apostado por seguir en Andalucía con una hoja de ruta del Gobierno "que marca la diferencia con el gobierno de la derecha de este país".