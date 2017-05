Marín: "Afortunada por sentirme querida en partes tan diferentes del mundo"

Redacción Deportes, 24 may (EFE).- La española Carolina Marín, campeona olímpica de bádminton, ha declarado que se siente afortunada por ser querida en partes tan diferente del mundo como la India y España.

En declaraciones a LaLiga4Sports, Marín afirma: "El deporte te aporta muchas cosas y a mí, una de las que me hace sentir más afortunada, es ver cómo me reciben en la India y ver cómo me trata la gente en España".

"Me siento afortunada por sentirme querida en partes tan diferentes del mundo. India y España están, como mínimo, a doce horas de viaje, aunque siempre tardamos más, pero puedo decir que tanto en uno como en otro lugar me siento muy querida", afirma la onubense.

"Por un lado, está la India. La peculiaridad de mi deporte es que en Asia tiene mucho arraigo y nos convierte en personajes muy conocidos. Me sigue pareciendo increíble que esta situación se siga repitiendo cada vez que llego a la India: a pesar de la distancia y las diferencias culturales, me hacen sentir una de ellos. Podría pensarse que después de haber ganado a una compatriota suya en mis últimas dos grandes finales la situación sería diferente, pero son gente que te demuestra su amor continuamente". agrega.

"Puedo decir que desde mis últimos éxitos, especialmente después del oro en Río 2016, ese cariño que me demostraban fuera también lo siento en España. El recibimiento que tuve en Huelva al volver de los Juegos fue increíble, me quedé sin palabras. Habría unas 3.000 o 4.000 personas en la Plaza del Ayuntamiento. Incluso algunos se me acercaron después para decirme que sólo la recordaban así con los ascensos de nuestro Recre, y, por si fuera poco, cuando estaba en el balcón, me prepararon una sorpresa, con los coros rocieros de las hermandades de Huelva y Emigrantes cantándome la Salve Rociera. Se me saltaban las lágrimas de la emoción", explica.